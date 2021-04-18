نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب سداد الديون من خلال منصة إحسان ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إحسان للمحتاجين وسداد الديون العالقة للمواطنين والمواطنات والإفراج عنهم والحصول على حريتهم بعد دفع المبالغ المالية المستحقة عليهم من خلال منصة إحسان الخيرية، والتي لها فضل كبير في سداد ديون الأشخاص المحتاجين والمستحقين للدعم، وتحقيق نجاح اجتماعي في لم شمل الأسر المتفرقة نتيجة السجن أو التعسر المالي وكفالة الأمهات والأيتام، ورعاية المحتاجين وترميم المنازل، وإصلاح التالف منها للفقراء والأشد احتياجا، ومجالات التبرع متنوعة وتشمل التعليمي، الأسري، صحي، بيتي، اقتصادي والعديد من المجالات المتنوعة الأخرى.

فرجت التبرع لسداد الديون

فرجت للتبرع بسداد ديون المساجين سجناء الحقوق المالية وهناك بعض المتبرعين قاموا بسداد 89% من قيمة الديون المستحقة لأفراد من السجن وهناك من وصل إلى 47% كل هذا وهناك الكثيرون من تم سداد ديونهم الخاصة وذلك من خلال فرجت التبرع لسداد ديون السجناء، وقد قامت منصة إحسان بعرض رقم السجين والمبلغ المستحق وسنين الحكم بالسجن وما تم دفعه وما عليه الدفع، حتى يتم تقديم يد العون لهم، منصة إحسان موثوقة ورسمية، وتحت أشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، والتسجيل بهاتف سعودي فقط.

زكاتك عبر منصة إحسان

في شهر رمضان المبارك يتم احتسب الزكاة للفرد، للذهب، للفضة، الأسهم، الصناديق الاستثمارية، ويتم حساب المبلغ والتبرع به عبر منصة إحسان، ويتم ذلك بوضع المبلغ المالي أو مقدار قيمة الذهب واختيار عيار الذهب، وحساب الزكاة ثم يظهر المبلغ الزكوي المستحق، ويمكنك الدفع به بالريال السعودي.

التسجيل في منصة إحسان

من خلال الموقع الإلكتروني يمكنك التسجيل في منصة إحسان والتقديم بطلب دفع تبرعات أو استحقاق تبرعات للمحتاجين والفقراء، ويتم مراجعة ذلك من خلال اللجان المختصة بذلك حيث يتم الاستعلام عن المتقدم بطلب إغاثة أو فرجت، وقضاء دينه بموافقة فورية إذا لزم ذلك، كما أن من أهم برامج ehsan هو غراس وهدية وحاسبة الزكاة، حيث أن هدية إحسان توفر لك بخطوات بسيطة إرسال هدية لصديق لك أو شخص ما عن طريق رقم الهاتف المحمول من خلال خطوات إرسال هدية إحسان بخطوات بسيطة، بعد الدخول والتسجيل في منصة إحسان واختيار إرسال هدية.