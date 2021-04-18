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عمر شويل - جدة التسجيل في برنامج فني رعاية مرضي، بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تعلن وزارة الموارد البشرية عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج فني رعاية مرضى وذلك للراغبين من الجنسين حيث يمنح المتدرب مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج وأيضاً دعم المواصلات، وعدد من المميزات الأخرى والشروط الواجب توافرها في المتقدمين والتي سوف ننوه عنها في السطور التالية.

التسجيل في برنامج فني رعاية مرضى للجنسين 2021 والشروط والمميزات

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المواطنين والمواطنات الراغبات في الاشتراك في برنامج فني رعاية مرضي إلى القيام بتسجيل بياناتهم وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 18/4/2021 وحتى يوم الخميس الموافق 6/5/2021 وذلك ضمن الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين:-

* أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي أو سعودية الجنسية، أو ممن تنطبق عليهم شروط المواطنة.

* ألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال الـ 90 يوماً الماضية.

* أن يكون حاملاً لدرجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5 أو ما يعادلها وذلك من حاملي تخصصات (أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية).

المميزات التي سيحصل عليها المتقدمين أثناء فترة التدريب:-

مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج.

الحصول على دعم ما لا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.

يذكر ن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كانت قد أعلنت من قبل بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن عدة برامج منها (برنامج الترميز الطبي ومساعد طبيب أسنان”، وذلك في إطار سعيها الدائم من أجل دعم وتشجيع المواطنين والمواطنات من حاملي الجنسية السعودية على الدخول للعمل في مختلف التخصصات وفقاً لرؤية المملكة 2030.

كما تضطلع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعديد من البرامج الاجتماعية المهمة للمواطنين السعوديين والتي تعينهم على تحمل أعباء الحياة مثل المساعدة المقطوعة أو مقطوعة الضمان بالإضافة إلى معاشات الضمان الاجتماعي وغيرها من برامج الدعم الأخرى التي تقوم وزارة الموارد البشرية بتقديمها للمواطنين المحتاجين وذوي الدخل المنخفض.