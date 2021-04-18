“جديد منصة GSA LIVE” طريقة الدخول // لقاء الهلال والأهلي 2021/04/18 بدوري أبطال أسيا

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز “ثقفني” داخل المملكة، يسعدنا أن نكون معكم من خلال هذا المقال عن منصة GSA LIVE، التي أصبحت من أهم منصات البحث داخل المملكة خلال الساعات الماضية، لنقلها كبرى الأحداث الرياضية الأسيوية ومن أهمها مباريات دوري أبطال أسيا، ومواعيد مباريات اليوم من أهم كلمات البحث لدى عشاق الفرق السعودية والعربية، فالمنصة أصبحت الناقل الحصري للبطولات الأسيوية لمدة أربع سنوات قادمة، بعد أن كانت الحقوق ملكاً لقنوات بي إن سبورت القطرية فقط.

مباراة الهلال السعودي وأهلي دبي اليوم بالجولة الثانية

تنتظر الجماهير السعودية والإماراتية الديربي الليلة بين الكبيرين الهلال السعودي ونادي شباب الأهلي دبي، في قمة الجولة الثانية من دوري أبطال أسيا الجولة الثانية والمباراة هامة لكلال الفريقين، الباحثين عن الفوز بعد أن كان التعادل هو الحاسم في جميع مباريات الجولة الأولى للمجموعة، والفوز الليلة هام لكلا الفريقين فلمن تكون الغلبة الليلة هذا ما ستجيب عنه أل 90 دقيقة زمن اللقاء.

دوري أبطال أسيا 2021

تسائل تشافي المدير الفني لفريق السد القطري عن سبب عدم نقل مباريات دوري أبطال أسيا فضائياً وتعجب من ذالك الأمر حيث صرح عقب اللقاء أن عائلته في الدوحة لم تستطع مشاهدة اللقاء وقال أننا نلعب كرة القدم من أجل أمتاع الجماهير وقال المدير الفني للسد أننا لسنا سعداء بنتيجة اللقاء وسنعمل على الفوز في المباريات القادمة وأننا لعبنا أمام فريق صعب.

نبذة مختصرة عن منصة GSA LIVE السعودية

هي منصة إلكترونية أطلقتها الشركة الرياضية السعودية أمس الأربعاء الموافق 2021/04/14، وكانت أول مباراة تنقلها المنصة مباراة النصر السعودي ضد الوحدات الأردني، وهي ملك الشركة الرياضية السعودية التي اشترت حقوق كل بطولات الاتحاد الأسيوي لكرة القدم لمدة أربع سنوات قادمة، من 2021/2024 داخل السعودية للمواطنين والمقيمين بالمملكة، ويمكن متابعة المنصة من خلال الأجهزة الذكية بنظام أبل وأند رويد، والمنصة متواجدة على 16 متصفحاً على جوجل.

أهم مباريات اليوم التي تنقلها المنصة