نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تسجيل دخول الاختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 backtoschool.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بُعد، من أهم المنصات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم السعودية، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن الرابط الإلكتروني لمنصة backtoschool.sa، لتسجيل الدخول لاختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442، حيث بدأت في الأول من رمضان الجاري بالمرحلة الابتدائية، واليوم أولي أيام اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية، وجميع الاختبارات تتم من خلال منصة مدرستي في المواعيد المقررة لإجراء الاختبارات، وتقدم المنصة بجانب الاختبارات الدروس اليومية لمختلف المراحل حتي يكون الطالب متابع لمنهج الفصل الدراسي الثاني، ويتم تذكيره بأهم النقاط التي قد يتضمنها الاختبارات.

تسجيل الدخول عبر منصة backtoschool.sa

الدخول على الرابط الإلكتروني لمنصة مدرستي العودة للمدارس “backtoschool.sa“.

تسجيل بيانات الطالب “الاسم، كلمة المرور”.

الضغط على تسجيل دخول.

تحديد الدروس التي يريدها الطالب.

أو الدخول على الاختبارات حسب كل مرحلة.

اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية إلكترونياً

تنطلق اليوم الأحد الموافق 6 رمضان 1442، اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة المتوسطة والثانوية، ويتم الدخول بالخطوات على منصة مدرستي مع الالتزام بالتوقيت المحدد لأداء الاختبار، وذلك في تمام الساعة 12,30 إلي الساعة 2,30 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وقد أكدت وزارة التعليم على أن عدد الطلبة والطالبات الذين يؤدون الاختبارات للمراحل الثلاثة عبر منصة مدرستي يبلغ أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة.

وزارة التعليم تتابع أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442

تقوم وزارة التعليم السعودية بمتابعة مستمرة لسير عمل الاختبارات للفصل الدراسي الثاني 1442، والتي تتم عبر المنصة الإلكترونية مدرستي، وذلك من خلال توجيه قادة المدارس والمرشدين والمرشدات، لتقديم المساعدة والدعم اللازم لأداء الاختبارات دون مشاكل أو عقبات، كما أن للأسرة دور مهم أثناء الاختبارات في تهيئة البيئة اللازمة لعمل الاختبار، ومتابعة المشكلات التقنية والإبلاغ عنها في وقتها، لضمان حلها والاستفادة بالوقت في الاختبارات.

نتائج الفصل الدراسي الثاني 1442

يتم إعلان نتائج الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442، عبر نظام نور الإلكتروني عقب الانتهاء من اختبارات كل مرحلة، ومن المتوقع أن تكون كافة النتائج متاحة إلكترونياً، وخاصة المرحلة المتوسطة والثانوية يوم الخميس الموافق 17 رمضان الجاري.