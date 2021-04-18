نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرجت سداد الديون وطريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرجت سداد الديون والتسجيل في منصة إحسان لإغاثة المحتاجين والفقراء المتعسرين، والأشد احتياجا منهم فهي منصة وطنية للعمل الخيري وتقديد العون للمواطنين والمواطنات في جميع إنحاء العالم، ويمكن التبرع السريع من خلال المنصة واختيار التبرع، أو التسجيل في إحسان، وإخراج زكاتك في شهر رمضان المبارك لموقع إحسان لتصل إلى المحتاجين، ومن خلال خدمت فرجت يمكنك الإفراج عن أحد السجناء وجمع لم الشمل مع عائلته قبل عيد الفطر المبارك، أو إرسال هدية إحسان لأقاربك وأحبابك كذكرى لا تمحو، عن طريق خدمة هدية إحسان.

طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

يمكنك التسجيل بخطوات مبسطة لتحصل على حساب في منصة إحسان كمستفيد من التبرع وسداد الديون، قم بالدخول، التسجيل في منصة إحسان وتسجيل رقم الهاتف، وكتابة رمز التحقق ثم الضغط على إرسال وسيتم إرسال رسالة للتأكد خلال هاتفك النقال، ثم الدخول عبر المنصة وإنشاء حسابك، هناك خدمات مقدمة من إحسان للمحتاجين وإجراء العمليات الجراحية الخطيرة وتبرع بالمبلغ الخاص بك ليحصل المواطنين والأفراد على ما يحتاجون إليه وزيادة العمل الخيري والمزيد من النجاح في مسيرة العطاء، يمكنك التبرع للمشاريع الموجودة أو إغاثة المحتاجين والفقراء، أو الإفراج عن السجناء الموجودين أو إضافة متعسرين للمال وسداد الديون المتراكمة، حيث إحسان توفر لجميع المحتاجين ما يحتاجون إليه.

حاسبة الزكاة منصة إحسان

من خلال حاسبة الزكاة يمكنك حساب المبلغ الزكوي الخاص بك والتبرع به لصالح إحسان، حيث يتم الدفع به للفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان المبارك، وشراء ما يحتاجون إليه وإرسال الطعام إليهم وبناء البيوت وترميمها وشراء الأثاث لمن يتقدم طلب إحسان ويتم الموافقة عليه، وهنا يمكن من خلال حاسبة الزكاة أن تحتسب نسبة الذهب، الفضة، المال، الأسهم، الصناديق الاستثمارية، ويظهر المبلغ ثم يتم التبرع به لصالح منصة إحسان.

هدية إحسان

يمكنك أن تبعث برسالة كهدية لصدقك أو أحبائك من خلال الهاتف ويتم اختيار أحدى المشاريع أو الإغاثة، أو فرجت، ثم الضغط على المساهمة كهدية بعد ملئ كافة البيانات، ثم يكتب اسم المستلم ورقم الهاتف ويتم إرسالها، وستصل إلى أحبابك وأصحابك وأقاربك.