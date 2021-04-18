نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Nagez رابط منصة إحسان وكيفية رفع إيقاف الخدمات على ناجز وفرجت لتسديد الديون في المقال التالي

عمر شويل - جدة رفع إيقاف الخدمات على ناجز بوزارة العدل السعودية وهو من الأسئلة الأكثر شيوعا عند التسجيل في منصة إحسان الخيرية التي تم إطلاقها لمساعدة الفقراء على الحصول على الخدمات الكثيرة الخاصة بالبرنامج، وقم قام المئات بمحاولة التسجيل إلا أن الإيقاف الخدمي كان عائقا أمامهم وبدأوا في البحث عن كيفية رفع هذا الإيقاف والتسجيل في المنصة وأيضا التسجيل في فرجت لتسديد الديون أيضا، ونقوم بشرح مبسط عبر موقعنا وكذلك نتيح إمكانية الرد على جميع التساؤلات.

منصات وزارة العدل السعودية

تسجيل منصة إحسان كمستفيد جديد

تم التسجيل كمستفيد جديد على إحسان باتباع عدد من الخطوات الهامة:

يتم الدخول على رابط التسجيل كمستفيد جديد. يتم كتابة المعلومات الأساسية مثل الاسم ورقم الهوية. يتم كتابة رقم الهاتف النقال والحالة الاجتماعية. يتم اتباع جميع الخطوات ثم اختيار ايقونة “استكمال التسجيل”. كما يتم الاستعلام عن طلب بالدخول على المنصة واستخدام ايقونة الاستعلام عن طلب. يتم كتابة رقم الهوية ثم الاستعلام.

قرار قضائي بإيقاف الخدمات

تقوم مؤسسات المملكة المالية والخدمية بإتاحة القروض للمواطنين السعوديين بإيضاح عدد من الشروط للمتقدمين ويتم الإقرار على ذلك عند الاقتراض، ويخالف بعض المقترضين شروط القرض ولا يتم السداد في الموعد، بالتأخر عن السداد أو الامتناع، ويكون أساس استمرار المؤسسات المالية والخيرية للقروض الميسرة هو سداد الأموال من جديد ليتم تسليفها لآخرين في حاجة للاقتراض، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ويتم اتخاذ إجراءات قضائية ضدهم، ويكون مفاد هذا القرار أن يتم الحرمان من الخدمات الخاصة بمؤسسات المملكة.

تسجيل منصة إحسان وخدمات فرجت

قام مئات من رجال الأعمال بالمملكة بإيداع ملايين الريالات في منصة إحسان الخيرية، وذلك بعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين بإيداع 20 مليون ريال ثم قام ولي العهد بإيداع 10 مليون ريال فيها، وهي منصة خيرية تقوم بتقديم العديد من الخدمات للمستفيدين والفقراء، حيث تقوم بتسديد الدين وتقديم الخدمات التعليمية والصحية والبيئية والسكنية وما إلى ذلك، كما تقوم بتقديم خدمات “فرجت” تسديد ديون المسجونين في القضايا المالية، وليس للقضايا الجنائية، والتي يتم منها تسديد المبلغ الذي سجن بسببه ليتم بعدها رفع اسمه من قوائم نزلاء السجون ليعود مواطنا حرا من جديد.

موانع الاستفادة من منصة إحسان الخيرية

يكون حدا مانعا للاستفادة من تسجيل خدمات منصة إحسان هو قرار القضاء السعودي بإيقاف الخدمات، حيث تتشارك منصة إحسان المعلومات مع وزارة الداخلية ووزارة العدل والعديد من المؤسسات وذلك للتأكد من بيانات المستفيدين ومدى الاستحقاق للدعم المادي والعيني، وبدأت الأسئلة تتوالي حول كيفية تسجيل الموقفة خدماتهم على المنصة للحصول على تسديد الدين والخدمات الأخرى.

الخدمات المشمولة بالإيقاف والخدمات الغير مشمولة

يشمل القرار إيقاف إصدار وتجديد بطاقة الهوية وجواز السفر ورخصة القيادة ورخص سير المركبات.

يتم إيقاف الخدمات في المصالح الحكومية بالجوازات ووزارة العمل والأحوال المدنية

ومن الخدمات التي لا يشملها الإيقاف حجز المنزل الذي يسكنه المنفذ ضده القرار أو من يعول.

لا يتم الحجز على وسيلة النقل الخاصة بالمنفذ ضده القرار أو المستلزمات الشخصية.

يكون من حق المنفذ ضده الحصول على ثلثي الراتب الخاص به شهريا فيما عدا قضايا النفقة حيث يتم الحصول على نصف الراتب فقط.

كيفية رفع قرا إيقاف الخدمات على ناجز

يتم إلغاء القرارات العدلية حسب عدد من المعايير حيث يقتصر الإيقاف على التعاملات المالية فقط ولا يتم شموله للخدمات الصحية أو التعليم، كما يتم مراعاة سن المنفذ ضده حكم الحبس التنفيذي، ويتم إلغاء القرار حسب الخطوات التالية: