الفئات المستفيدة من تبرعات منصة احسان للمساعدات الخيرية أكثر من 14 فئة

ما تزال العطاءات مستمرة من خلال منصة احسان الخيرية، بعد انطلاق الدعوة الوطنية للتبرع للأعمال الخيرية من خلال احسان بطريقة تقنية حديثة، حيث شهدت الايام السابقة حملة تبرعات مختلفة ومكثفة في شتى الفئات والمشروعات الخدمية التي تقدمها منصة احسان للعمل الخيري، وفي هذا التقرير نوافيكم عن من هم المستفيدون من مصنة احسان حتى يسهل على الجميع التعرف على هذه الفئات بكل سهولة، بعد ان اصبح هناك اكثر من نوافذ مخصصة للتبرعات حتى يسهل على المتبرع العطاء ومساعدة الآخرين.

المستفيدون من منصة احسان

هناك فئات مختلفة يمكنها الاستفادة من منصة احسان الخيرية وذلك في اطار المشروعات الإنسانية التي اطلقتها المنصة واليكم هذه الفئات.

الدعم للإطفال المصابون بأمراض طفولية.

الكفالة للمطلقات والأرامل.

تقديم الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية للأسر الاكثر احتياجاً.

مشروع بناء مساكن للأسر المحتاجة.

كفالة الأيتام.

تقديم الرعاية الصحية للأسر المتعسرة.

تقديم منتجات عذائية للمحتاجين.

كفالة الأطفال من مرضى السرطان.

تقديم مياه الشرب النقية للأماكن النائية.

تأهيل ذوى الإعاقة.

ترميم واعادة تأسيس المنازل للمحتاجين.

تقديم الرعاية الصحية للمسنين.

اجراء العمليات الجراحية العاجلة للمحتاجين.

اجراء جلسات الغسيل الكلوي للمحتاجين.

التسجيل في منصة احسان

هناك العديد من مميزات التسجيل في منصة احسان الخيرية ومنها ما نوضحه بالتفصيل.

معرفة بيانات التبرعات السابقة.

معرفة جميع المبالغ التي تم التبرع بها من خلال منصة احسان بكل سهولة.

الإطلاع على تقارير تبرعات منصة احسان الخيرية.

الاستفادة من برنامج غراس.

معرفة جميع فرص التبرع.

وبالتالي يمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في منصة احسان بالتفصيل والخطوات وتفعيل حسابك.

رقم منصة احسان

التبرع الآن اصبح امراً سهلام من خلال نوافذ متعددة على منصة احسان او من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001247000 حيث يمكنكم ايضاً التبرع عبر رسائل SMS بكل سهولة.