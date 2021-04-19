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عمر شويل - جدة طريقة تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر ابشر من الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، سنقدم لكم معلومات مفصلة في هذا المقال ، حيث أطلقت ادارة المرور السعودية رخصة قيادة رقمية ، وهي معترف بها كبديل إلكتروني لرخص القيادة الورقية التقليدية ، وهذه الخدمة مشمولة فهي تهدف الخدمات الفريدة التي تقدمها الحكومة الملكية إلى مواطنيها والمقيمين فيها إلى تعزيز التحول الرقمي.

تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر ابشر

تفعيل رخصة القيادة الرقمية هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر الإلكترونية وتطبيق توكلنا ، وهي رخصة قيادة تم تطويرها بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة الوطنية. مركز المعلومات (مركز المعلومات الوطني) وهو عبارة عن ترخيص معتمد من الجهة الأمنية ، وفي جميع البرامج التي يجب عرضها تحتوي الرخصة على رمز QR متغير ويمكن حفظ نسخة منه على الهاتف الذكي. في حالة عدم توفر البطاقة الأصلية دون الاتصال بالإنترنت ، يمكنك استخدام الجهاز وعرضه على موظفي إدارة المرور ، ويمكنك تفعيله بسهولة من خلال منصة أبشر دون الحاجة إلى إلقاء نظرة على مقر الإدارة العامة للمرور ، هنا المعلومات التفصيلية. [1]

خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر ابشر

فيما يلي الخطوات الإلكترونية لتفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر منصة أبشر عبر الإنترنت:

“من هنا” الوصول المباشر إلى منصة أبشر الإلكترونية.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم الشخصي أبشر.

انتقل إلى علامة التبويب (خدماتي).

انقر فوق خدمة (إدارة الهوية الرقمية).

في القائمة المنسدلة ، انقر فوق المربع (رخصة القيادة).

ثم انقر فوق رمز (تنشيط رخصة القيادة الرقمية) المعروض أسفل الشاشة.

من خلال هذه الخطوات يمكنك تفعيل بطاقة القيادة الرقمية من خلال حسابك الشخصي في أبشر ، وتحميل بياناتها على الجهاز الذكي ، وعرضها على إدارة المرور دون حمل رخصة القيادة الأصلية.

مزايا تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر ابشر

وتجدر الإشارة هنا إلى أن رخصة القيادة الرقمية تتمتع بالعديد من المزايا ، على النحو التالي:

في حالة عدم إحضار الشهادة الأصلية ، يتم تبسيط عملية التحقق من صلاحية رخصة القيادة.

يمكنك تنزيل نسخة منه بسهولة على هاتفك الذكي لاستخدامها دون اتصال بالإنترنت.

يمكنك بسهولة تفعيل رخصة قيادتك الرقمية باتباع خطوات بسيطة دون الحاجة إلى مراجعة حركة المرور.

معتمد من وكالة سلامة.

رابط لتفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر ابشر

يمكنك الوصول إلى الرابط عبر الإنترنت المعد خصيصًا لتفعيل رخصة القيادة الرقمية من خلال منصة أبشر الإلكترونية ؛ سينقلك هذا الرابط إلى صفحة مخصصة لإدخال البيانات لإكمال تفعيل بطاقة السائق الرقمية بنجاح.

هنا ننتقل بك إلى نهاية هذا المقال.من خلال هذا المقال تعلمنا خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية من خلال أبشر ، وفي هذه الخطوة يمكنك بسهولة تفعيل رخصة القيادة الخاصة بك من خلال الرابط الشخصي الخاص بأبشر حتى تتمكن من تنزيلها في ترخيصك البيانات الموجودة على الجهاز الذكي واستخدامها عند الضرورة.