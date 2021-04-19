نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط أسماء المرشحين والمرشحات وزارة الحرس الوطني 1442-2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتائج المرشحين للحرس الوطني 1442 الجديدة للجنسين ، نتابع معكم مستجدات القبول في وظائف الحرس الوطني الجديدة 1442، حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي عن 29 مترشحاً من المقبولين والمقبولات في الحرس الوطني 1442 المتقدمين في وظائف بند التشغيل والصيانة، ويترقب العديد من المتقدمين والمتقدمات الإعلان عن نتائج القبول في الحرس الوطني 1442، حيث يتم إصدارها تتابعاً كل مرة، ونستعرض لكم عبر مقالنا خطوات ورابط الاستعلام عن نتائج القبول في الحرس الوطني 1442.

وزارة الحرس الوطني السعودي

تعمل حكومة المملكة العربية السعودية بكافة وزاراتها على تسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار على كافة الأنشطة ومن أهمها الدفاع وحماية الأراضي السعودية والمحافظة على أمن الحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن، لذلك تقدم على مدار السنة وزارة الحرس الوطني وظائف للجنسين من اجل التدريب والعمل على كافة المهام اللازمة ومن الوظائف التي تم الإعلان عن المقبولين فيها وظائف بند التشغيل والصيانة.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في الحرس الوطني 1442

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن 29 اسم من المقبولين في وظائف بند التشغيل والصيانة من الحرس الوطني السعودي ودعت من ظهرت نتائجهم حضور المقابلة الشخصية المحدد موعدها لديهم، ولمن لم تصدر نتائجهم من المتقدمين الدخول إلى رابط الاستعلام عن نتائج القبول في الحرس الوطني 1442، حيث ستظهر أسماء المقبولين بصيغة الـ pdf، من خلال رابط أسماء المقبولين في الحرس الوطني 1442، والجدير بالذكر تم التنويه على كافة المقبولين والمقبولات في وزارة الحرس الوطني عند الحضور إلى المقابلة الشخصية مع المستندات التالية لمطابقتها :

على المترشحين والمترشحات أصحاب الشهادات التي صدرت من الخارج تقديم المعادلة المستخرجة من وزارة التعليم العالي، مع تقديم 3 صور شخصية ملونة مقاس 4*6، وإحضار ملف السيرة الذاتية شرط كتابتها باللغة العربية.