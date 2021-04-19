في ظل الإندماج الجديد بين البنك الأول وبناك ساب بالمملكة العربية السعودية ، نتعرف معاً علي بعض قروض التمويل من البنك الأول ، إما بصيغة التورق أو المرابحة ، و التورق هو أحد أنواع البيع المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وتم إجازة هذا النوع من التمويل من قبل لجنة الرقابة الشرعية ، ويعتمد التورق المالي في البنك علي شراء وبيع المعادن بنسب ثابته محددة مسبقاً لعملاؤه ، ويقوم العميل بإجراء توكيل للبنك لبيع المعادن الممتلكة له بالنيابة عنه ، ويمكن الحصول علي قروض تمويلية من البنك الأول تصل قيمتها إلي المليون والنصف مليون ريال سعودي خاضعة لبعض الاشتراطات ولها العديد من المزايا المالية ولا بد من توافر بعض المستندات للحصول علي هذه القروض ، وكما قدمنا لكم من قبل اشتراطات الحصول علي منتجات تمويل كنف من بنك التنمية ، نستعرض لكم الاشتراطات والمزايا الخاصة بقروض البنك الأول من خلال مقالنا.

مزايا قروض التمويل من البنك الأول

كما قدمنا لكم من قبل مزايا منتج تمويل الأسرة من بنك التنمية ، نستعرض لكم مزايا قروضنا اليوم كالآتي :

يتوافق المنتج مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن الحصول علي موافقة فورية للمنتج.

يمكن الحصول علي التمول خلال ثلاث ساعات ، في حال اكتمال المستندات المطلوبة.

قيمة القرض تصل لـ مليون ونصف المليون ريال.

يقوم البنك بإعفاء العمل من المديونية في حال العجز التام المثبت أو الوفاة.

يمكن تقسيط دفعات السداد حتي ستون قسطاً.

يتيح البنك سداد المديونات لدي الجهات الأخري.

يمكن للعميل الحصول علي تمويل إضافي عند سداده لقيمة عشرون بالمائة من اصل التمويل الحالي.

كما يمكنكم الاستفادة من مميزات قروض بنك سامبا للتمويل العقاري كما شرحنا لكم مسبقاً.

اشتراطات الحصول علي التمويل

كما وضحنا لكم اشتراطات الحصول علي قروض منتج آهل بدون كفيل ، فللحصول علي تمويل من البنك الأول يجب توافر بعض الاشتراطات كالآتي :

يشترط أن لا يقل سن مقدم الطلب وقت التقديم عن ثماني وخمسون عاماً أن كان موظفاً حكومياً ولا يقل عن ستون عاماً أن كان موظفاً بالقطاع الخاص.

أن لا يقل الراتب الأساسي لمقدم الطلب عن ثلاث آلاف ريال سعودي.

أن لا يقل الحد الأدنى للراتب الشامل للسعوديين عن 4000 ريال سعودي.

أن لا يقل الحد الأدنى للراتب الشامل لغير السعوديين عن 5000 ريال ريال سعودي.

أن يكون مقدم الطلب السعودي قد أمضي مدة لا تقل عن شهر كامل علي رأس عمله الحالي.

أن يكون مقدم الطلب الأجنبي قد أمضي مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كاملة علي رأس عمله الحالي.

وللتقديم علي قروض البنك الأول يمكنكم الدخول عبر الموقع الإلكتروني للبنك وتعبئة النماذج.