نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن راتب التقاعد برقم الهوية وموعد نزول راتب التقاعد لشهر رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن راتب التقاعد أمر يشغل الكثير من المستفيدين من رواتب التقاعد؛ حيث يزاد البحث عن موعد نزول راتب التقاعد الذي خصصته المؤسسة العامة للتقاعد للمواطنين المتقاعدين عن العمل من الموظفين المدنيين والعسكريين، كذلك أسرة المتقاعد الذي توفاه الله يحق لهم صرف راتب التقاعد بشكل شهري، وقد اهتمت مؤسسة التقاعد بتطوير خدماتها لتشمل كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، ولا تقتصر على المكاتب الحكومية فقط، ولكن وفرت الخدمات بشكل إلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتقاعد.

الاستعلام عن راتب التقاعد

اهتمت المؤسسة العامة للتقاعد بتطوير الخدمات للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية؛ حيث أطلقت العديد من البرامج التي توفر الخدمات بأفضل المستويات، كما سهلت عليهم إمكانية الاستعلام عن راتب التقاعد بشكل إلكتروني والتعرف على موعد نزول راتب التقاعد، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتقاعد. الدخول في تبويب الخدمات الإلكترونية. النقر على خيار التعريف بالمعاش. النقر على أيقونة ابدأ الخدمة الكائنة في أسفل الصفحة. العمل على تسجيل رقم الهوية ورقم المرور، ومن ثم النقر على زر دخول.

عندها سوف تظهر كافة البيانات المتعلقة براتب التقاعد.

استعلام عن راتب التقاعد التأمينات الاجتماعية

بالإضافة إلى التعرف عن موعد نزول راتب التقاعد من خلال رابط المؤسسة العامة للتقاعد، يستطيع المستفيدين أيضًا التعرف على موعد نزول راتب التقاعد من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. النقر على خيار خدمات التأمينات. العمل على تسجيل الدخول من خلال تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على خدمة فترة الاشتراك. العمل على تحديد الوظيفة وجهة العمل والأجر، عندها ستظهر تفاصيل راتب التقاعد.

موعد نزول رواتب التقاعد لشهر رمضان 1442

تحرص المؤسسة العامة للتقاعد على صرف راتب التقاعد للمستحقين بشكل شهري، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، وقد خصصت اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي كموعد ثابت ومحدد لصرف راتب التقاعد.

ولكن قد يتم تأجيله لليوم الذي يليه في حالة صادف موعد نزول راتب التقاعد يومي العطلة الجمعة والسبت، عندها يتم إيداع راتب التقاعد في حسابات المستفيدين يوم الأحد التالي لأيام العطلة.

من المقرر أن يتم صرف راتب التقاعد لشهر رمضان 1442 يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021، الذي يوافق هجريًا 13 رمضان 1442.

في النهاية نكون تعرفنا على موعد نزول راتب التقاعد لشهر رمضان الجاري، وخطوات الاستعلام عن راتب التقاعد.