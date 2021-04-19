طريقة حساب راتب التقاعد للعسكريين والمدنيين والاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني

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عمر شويل - جدة طريقة حساب راتب التقاعد للعسكريين والمدنيين المستحقين لصرف المعاش التقاعدي؛ حيث خصصت المؤسسة العامة للتقاعد للمواطنين المتقاعدين عن العمل “بما يتفق وشروط الاستحقاق” راتب التقاعد يتم صرفه بشكل شهري، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، كما أتاحت مؤسسة التقاعد إمكانية الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني، والتعرف على موعد نزول راتب التقاعد بشكل إلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بها، كما اهتمت بتطوير الخدمات المقدمة وإطلاق العديد من البرامج التي تسهل الوصول لهذه الخدمات بأفضل المستويات.

طريقة حساب راتب التقاعد للعسكريين والمدنيين

من بين الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة العامة للتقاعد للمواطنين المستحقين المعاش التقاعدي الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني، وحساب الراتب الذي يحصل عليه المتقاعدين، من خلال حاسبة المعاش التقاعدي، وفيما يلي طريقة حساب راتب التقاعد:

الانتقال إلى البوابة الإلكترونية المؤسسة العامة للتقاعد. الدخول إلى تبويب حاسبة المعاش التقاعدي. العمل على تسجيل البيانات المطلوبة. القيام بتحديد النوع وسبب ترك الوظيفية وقيمة آخر أجر حصل عليه. العمل على تحديد نوع الخدمة مدني أم عسكري، وتحديد عدد أشهر وسنوات الخدمة المدنية. النقر على أيقونة عرض قيمة المعاش.

الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني

من بين الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها المؤسسة العامة للتقاعد للمستحقين الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط المؤسسة العامة للتقاعد الإلكتروني. النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية. الانتقال إلى تبويب التعريف بالمعاش. النقر على بدء الخدمة. العمل على تسجيل البيانات المطلوبة. النقر على أيقونة دخول.

موعد نزول راتب التقاعد شهر مضان 1442

خصصت المؤسسة العامة للتقاعد موعد ثابت لصرف راتب التقاعد بشكل شهري، وهو اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، وفي حالة صادف موعد نزول راتب التقاعد يوم العطلة الأسبوعية يتم صرف راتب التقاعد في اليوم الذي يليه، ويستطيع المستفيدين الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني، أما عن موعد نزول راتب التقاعد شهر رمضان 1442 فسوف يتم إيداع راتب التقاعد في حسابات المستفيدين يوم الأحد القادم الموافق 25 أبريل 2021، الذي يوافق 13 رمضان 1442.

في النهاية نكون تعرفنا على خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني عبر البوابة الإلكترونية لمؤسسة التقاعد، كذلك الموعد المحدد لنزول راتب التقاعد لشهر رمضان 1442، فضلًا عن طريقة حساب راتب التقاعد.