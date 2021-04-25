نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مقابلة الأمير محمد بن سلمان في برنامج الليوان مع المديفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المقرر أن يستضيف برنامج الليوان مع المديفر ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” عبر قناة روتانا خليجية، يوم الإثنين ويأتي ذلك بمناسبة مرور 5 سنوات علي أنطلاق رؤية المملكة 2030، التي تهدف لتنوع موارد البلاد وتوفير المنازل والوظائف وتحسين جودة الإنتاج، مع جعل المملكة واجهة سياحة عالمية، وقد ظهر الأمير محمد في مقابلات عديدة محلية وعالمية، حيث حظي بمكانة كبيرة محلية وعالمية وأصبحت السعودية من أكبر الدول المصدرة للنفط بالعالم.

موعد برنامج الليوان

وتدور فكرة برنامج الليوان الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر علي استضافة ومحاورة أهم الشخصيات في المجالات المختلفة الرياضية والسياسية والاقتصادية، وغيرها من المجالات ويأتي يوميا علي “روتانا خليجية”، وحظي في موسميه الأول والثاني بمتابعات مليونية حيث استضاف مجموعة متنوعة من الشخصيات الشهيرة في مختلف التخصصات والقطاعات بالسعودية مع تميز مقدم البرنامَج بأسلوب حضاري مع ضيوفه.

واستضاف البرنامَج في الموسم الثالث القاري الغزالي، وعبد الرحمن القصيبي، وعثمان الصيني، والعمري، وغيرهم.

موعد برنامج الليوان مع المديفر

وعتبر عبدالله المديفر من المحاورين السعوديين ذوي الخبرة في تقديم البرامج، مع القدرة على المحاورة وطرح الأسئلة بطريقة ذكية وسهلة، مع إعطاء الموضوع حقه، وقدم العديد من البرامج مثل برنامَج في الصورة موسمين، وبرنامج في الصميم، وتميزت برامجه بتحقيق متابعة جماهيرية كبيرة، وموعد البرنامَج يوميا طول شهر رمضان عند منتصف الليل، ونقدم لكم تردد قناة روتانا خليجية الناقلة للبرنامج التي تقدم العديد من البرامج الوثائقية ونقل المناسبات التاريخية، والمباريات الرياضية وخاصة السُّعُودية.

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وحصد برنامَج الليوان مع الاعلامي “عبدالله المديفر” في الموسم الماضي علي نسبة بلغت 59 % في التصويت الرمضاني السنوي، الذي قام بإطلاقه المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية في عام 2020.