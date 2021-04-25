سخروا منه فأصبح دكتورًا في الجامعة.. أحمد علوش يروي أصعب المحطات التي واجهته في مسيرته

بلادي – الرياض :

كشف عضو هيئة التدريس بجامعة جازان، الدكتور أحمد علوش، المحطات الصعبة التي واجهته قبل أن يصل إلى هذا المنصب، بعد أن عاش في غرفة واحدة برفقة والدته وأخيه.

وقال علوش، خلال لقائه في برنامج “اللقاء من الصفر” على قناة MBC، إن والدته تعرضت إلى سيل من الانتقادات الساخرة أثناء زيارتها للجيران، وذلك لعدم قبوله في الجامعات بسبب جهله بالنظام المقرر فيها، حتى وصل الأمر إلى البكاء من شدة حزنه على والدته.

وأوضح أن أقرباءه كانوا يسخرون منه عندما يقول لهم إنه يرغب بإكمال الدراسة، ما جعله يتخذ من سخريتهم بوابةً لتحقيق حلم الحصول على لقب “الدكتور أحمد”.

ولفت إلى أنه قرر إكمال دراسته الجامعية رغم الظروف الصعبة التي يعيشها، وذهب إلى الرياض ليلتحق بجامعة الملك سعود، برفقة أخيه الذي كان يدرس في جامعة الإمام.

وأشار إلى أنه سكن في غرفة بسطح أحد المباني في حي الوادي، وعمل في كابينة اتصالات 12 ساعة يوميًا ليسدد إيجار الغرفة بعد أن هدده صاحب المنزل بالطرد ما لم يسدد المتأخرات.