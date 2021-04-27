نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي مصرف الإنماء حتي 2 مليون وفترات سداد حتي 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي مصرف الإنماء من اهم التمويلات التي اعلن عنها مصرف الإنماء حديثا والتي اعلن عنها المصرف علي صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما اعلن المصرف أيضا حديثا بالمملكة علي التمويل العقاري من المصرف بدون رسوم وبدون رسوم تقيم للعقار والذي اطلقه من ضمن عروض رمضان واعلن أيضا عن التمويل الإضافي وكيفيه الحصول عليه بسهوله مع التمويل الشخصي، والآن سوف نقوم بشرح التمويل بالتفصيل ومعرفه اهم مميزاته وكيفيه الحصول عليه الكترونيا وبكل سهوله من خلال المقالة الأتية.

التمويل الشخصي مصرف الإنماء

اعلن المصرف عن التمويل الشخصي والتي تساند جميع تطلعان المواطن السعودي من خلال تمويل الأسهم الخاصة بصيغ سهله ومتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها الشرعية كما اعلن المصرف أيضا عن انه يمكن سد ديون أو قضاء أي حاجه من احتياجات الحياه اليومية أو شراء سياره أو شراء منزل للسكن.

شروط التمويل الشخصي

اعلن المصرف عن الشروط اللازمة والتي يجب توافرها في العميل لسهوله الحصول علي التمويل بنجاح والتي سوف نوضحها من خلال الأتي:

الحصول علي الحد الشامل من المصرف.

فتح حساب جاري استئماري بشركه الإنماء للاستثمار إن لم يوجد.

تعبئه نموذج بيع الأسهم المحلية بنجاح.

فتح حساب جاري لدي مصرف الإنماء إن لم يوجد.

التعريف بالراتب ومصدق عليه من جهه العمل موضح به المدة.

تحويل الراتب لدي مصرف الإنماء.

مميزات التمويل الشخصي

كما اعلن المصرف عن المميزات الخاصة التمويل الشخصي مصرف الإنماء والتي تكتمن في النقاط الأتية:

موافقه سريعه وفوريه.

التمويل يعطي حتي 2 مليون ريال.

فترات سداد تصل حتي 60شهر.

التمويل بدون كفيل.

حريه اختيار الأسهم المجازة من الهيئة الشرعية.

التمويل متاح للسعوديين والمقيمين بالمملكة.

الرسوم الإدارية تعادل 1% من التمويل أو 5000 ريال أيهما اقل.

كيفيه الحصول علي التمويل

كما اعلن المصرف عن طريقه وكيفيه الحصول علي التمويل الكترونيا وذلك عبر اتباع الخطوات الأتية: