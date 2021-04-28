نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول الامن العام 1442 عبر منصة أبشر في المقال التالي
نتائج الامن العام 1442 تشهد بحث المواطنين في المملكة من المتقدمين على وظائف قبول الامن العام ١٤٤٢، وذلك بعد إعلان الإدارة العامة للقبول المبدئي والمركزي بوزارة الداخلية السعودية عن إعلان نتائج الأمن العام في السعودية 1442 عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية للتوظيف أبشر، ويمكن الاستعلام عن نتائج الأمن العام ١٤٤٢ للرجال من المتقدمين على شغر وظيفة رتبة جندي رجال، بعد تنشيط وزارة الداخلية السعودية لرابط الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي في وظائف الأمن العام السعودية ١٤٤٢، وذلك لمن تنطبق عليهم شروط القبول المبدئي في وظائف الامن العام 1442، وسيتم استكمال إجراء المقابلات الشخصية لمن تم قبولهم في أسماء المقبولين في وظائف الامن العام ١٤٤٢ ليتم اعتماد القبول النهائي رسميا.
نتائج الامن العام ١٤٤٢
بعد إعلان منصة أبشر نتائج الامن العام 1442 يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين في نتائج الامن العام 1442 من خلال الدخول إلى منصة أبشر توظيف ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021، وفيما يلي نعرض عليكم خطوات الاستعلام عن نتائج وظائف الأمن العام ١٤٤٢ عبر منصة أبشر برقم الهوية.
رابط استعلام نتائج الأمن العام 1442
طالبت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية المتقدمين على وظائف الأمن العام ١٤٤٢ سرعة الدخول إلى رابط أبشر للتوظيف، وعلى من يجد اسمه ضمن أسماء المقبولين في وظائف الامن العام 1442 الحضور في الموعد المحدد لإجراء المقابلة الشخصية مع شرط الحضور بالمستندات اللازمة، ويتم الدخول إلى رابط استعلام نتائج الأمن العام ١٤٤٢ عبر منصة أبشر ثم إتباع الخطوات التالية:
- الدخول على رابط أبشر.
- اختيار أبشر أفراد.
- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.
- اختر الاستعلام عن نتائج الأمن العام.
- قم بكتابة البيانات المطلوبة.
- أضغط على استعلام لاستخراج نتائج القبول.
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