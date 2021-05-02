من هي أول امرأة حازت على لقب طبيب؟ .. مسابقة أبو ناصر الرمضانية 2021

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عمر شويل - جدة من هي أول امرأة حازت على لقب طبيب؟ هو سؤال اليوم الثالث من مسابقة المستشار تركي آل الشيخ الرمضانية 2021، مما أدى إلى ازدياد رغبة الكثير من المواطنين من كافة أنحاء الدول العربية وعلى رأسهم مصر والمملكة العربية السعودية في الحصول على إجابة لكسب المبلغ المالي، لذلك سوف نتناول في حيثيات هذا المقال الإجابة على سؤال المسابقة كما سنتناول بعض المعلومات الهامة حول أول طبيبة.

من هي أول امرأة حازت على لقب طبيب؟

تسهيلاً على كافة المواطنين الذين يبحثون عن إجابة على سؤال مسابقة أبو ناصر الرمضانية التي يقيمها المستشار تركي آل الشيخ من هي أول امرأة حازت على لقب طبيب؟ فإن الإجابة الصحيحة هي الطبيبة البريطانية “إليزابيث بلاكويل” التي ولدت في 3 فبراير 1821، فهي ليست أول من حصلت على شهادة تفيد بأنها أول طبيبة من الولايات الأمريكية المتحدة فقط بل إنها أول امرأة تم تسجيل اسمها في السجل الطبي للمجلس الطبي العام.

ماذا تعرف عن الطبيبة إليزابيث بلاكويل؟

بعد الإجابة على سؤال من هي أول امرأة حازت على لقب طبيب؟ سوف نتعرف على نبذة عن حياة الطبيبة البريطانية “إليزابيث بلاكويل“، حيث كان لها كبير بين شعوب المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية فكانت تعمل على إصلاح أخلاق الكثير من الأفراد، كما لعبت دورًا هامًا في تنظيم العديد من الممرضات الذين شاركن في حرب الأهلية الأمريكية، إلى جانب ذلك فقد حصلت على العديد من الجوائز والوسوم تكريماً لها ولإنجازتها الكبرى التي حققتها في العديد من المجالات وعلى رأسهم مجال الطب، لذلك سنعرض أهم الجوائز والتكريمات التي حصلت عليهم إليزابيث في النقاط التالية:

حصلت على ميدالية الطالبة المتميزة من جامعة “نيويورك (إس يو إن واي) في سيراكوز”.

قامت الحكومة بإدخالها قاعة مشاهير المرأة الوطنية بالمملكة المتحدة.

كما قامت جامعة بريستول بإطلاق اسمها على إحدى المعاهد الصحية بها عام 2013.

قامت شركة جوجل بوضع صورتها على شعارها تكريماً لها عام 2018.

أقامت كلية هوبارت ويليام سميث تمثالًا لإليزابيث في حرمها الجامعي تكريمًا لها.

موعد مسابقة أبو ناصر الرمضانية 2021

قام المستشار تركي آل الشيخ بالإعلان عن مسابقة أبو ناصر الرمضانية موضحاً موعد المسابقة وهي أنه سوف يقوم بنشر سؤال المسابقة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ( العاشرة بتوقيت مصر)، على أن يتم اختيار متسابق واحد فقط ليفوز بجائزة قدرها 2000 دولار والإعلان عنه في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وبذلك نكون قد انتهينا من الإجابة على سؤال المسابقة الرمضانية 2021 فكانت الإجابة الطبيبة البريطانية “إليزابيث بلاكويل”، كما تناولنا نبذه عن حياة الطبيبة إليزابيث، كما تعرفنا على أبرز الوسوم والتكريمات التي حصلت عليها طوال حياتها.