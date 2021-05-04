نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة إمكان للتمويل الراجحي شروط التمويل ورقم الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة إمكان للتمويل الراجحي هو أحد أكثر التمويلات الميسرة التي تقدمها الشركة فمن خلال بعض الإجراءات السهلة والسريعة يمكن للعميل الحصول على التمويل المرغوب فيه لسد احتياجاته الشخصية، كما وفرت شركة إمكان للتمويل الراجحي رقم الهاتف الخاص بها للعملاء للاستعلام عن كافة المعلومات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شركة إمكان للتمويل الراجحي وشروط الحصول على التمويل.

شركة إمكان للتمويل الراجحي

توفر شركة إمكان للتمويل الراجحي التمويلات الشخصية السريعة والتي تناسب جميع طبقات المجتمع داخل المملكة العربية السعودية للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الشبه حكومي، ويستطيع العميل عن طريق شركة إمكان للتمويل الراجحي تسجيل الدخول تقديم طلب التمويل بكل سهولة وانتظار الموافقة السريعة من المصرف.

إمكان الراجحي تسجيل الدخول

يمكن للأفراد الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي الحصول على التطبيق الخاص بالشركة ومن ثم إنشاء حساب خاص بالعميل وبعدها مباشرة يتم التوجه إلى التمويل الشخصي وتقديم الطلب بعد استكمال البيانات المطلوبة ورفع كافة المستندات المطلوبة من العميل، ويتم بعدها مباشرة مراجعة الطلب من قبل الشركة والرد على العميل ويمكن التعرف على حالة الطلب من خلال الدخول على صفحة حالة الطلبات الموجودة بالتطبيق.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من شركة إمكان

وضعت شركة إمكان للتمويل بعض الشروط الواجب توافرها في العميل للسماح بالحصول على التمويل الشخصي وهي:

يجب أن يكون راتب العميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي، وفي حالة المتقاعدين لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

يتم خصم ما قيمته 45% من راتب العميل، وفي حالة ما زاد الراتب عن 25 ألف ريال سعودي تصل نسبة الخصم إلى 50%.

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 20 عامًا وألا يزيد عن 60 عامًا.

في حالة المتقاعدين لا يزيد عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 70عامًا، أما بالنسبة للعسكريين فيختلف العمر باختلاف رتبة التقاعد.

يجب أن يكون لدى العميل سجل ائتماني جيد.

رقم شركة إمكان للتمويل

قامت الشركة بتوفير رقم محدد للعملاء يمكنهم من خلاله الاستعلام عن كافة التفاصيل كما يمكنهم متابعة الطلبات التي تم تقديمها من خلال هذا الرقم وهو +966 9200 11038.