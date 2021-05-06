حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم (الخميس).

وتوقّع المركز سماء غائمةً جزئياً وأن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

كما توقّع استمرار تأثير الرياح النشطة مما قد يثير الأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق تبوك ، والجوف، والحدود الشمالية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 17 درجة مئوية في أبها والباحة.