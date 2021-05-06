الطرق البديلة بعد إغلاق جسر الخليج في الرياض قبل عيد الفطر 2021

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عمر شويل - جدة الطرق البديلة بعد إغلاق جسر الخليج في الرياض يتساءل عنها المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وسط حيرة قبل عيد الفطر 2021 لاسيما أن جسر الخليج في الرياض من المعالم الأساسية في المملكة ويعتبر محور رئيسي، لذلك حرصت وزارة النقل على عدم خلق اختناق للمدينة وتكدس مروري، وأتاحت عددًا من الطرق البديلة بعد إغلاق حسر الخليج في الرياض والذي يستمر لمدة 8 أيام لأعمال الصيانة والتطوير ضمن رؤية 2030 وتطوير كافة الطرق والمواصلات في المملكة العربية السعودية.

الطرق البديلة بعد إغلاق جسر الخليج في الرياض

يشمل جسر الخليج 5 محاور رئيسية حددت من خلالهم وزارة النقل السعودي الطرق المغلقة والطر المفتوحة على النحو التالي:

إغلاق الطريق القادم من “جدة – مكة فتح طريق الملك عبدالله باتجاه الشمال غلق المنحنى المتجه شرقا إلى طريق مكة يسلك القادم من الجنوب أو الشمال إلى ميدان القاهرة طريق الملك فهد غلق جميع الطرق الفرعية التي تصب في طريق الخدمة فتح طريق “الملك عبدالعزيز – مكة” حتى طريق صلاح الدين الأيوبى غلق الإشارة الضوئية عند تقاطع طريق صلاح الدين الأيوبي مع طريق مكة أسفل جسر الخليج فتح حركة السير باتجاه الشرق والغرب فقط غلق الإشارة الضوئية في تقاطع طريق “الأحساء – مكة” فتح طريق الخدمة باتجاه طريق النهضة

مواعيد غلق جسر الخليج في الرياض

أكدت إدارة المرور السعودي إن غلق جسر الخليج يرجع إلى أعمال الصيانة على الجسر باعتباره من أهم المعالم الرئيسية لمدينة الرياض، ويعتبر جسر عالمي، ويتم تغيير فواصل الجسر بطول 92 مترًا وتتحدد مواعيد غلق جسر الخليج في الرياض بداية من 28 رمضان الموافق 10 مايو حتى يوم الأثنين 5 شوال الموافق 17 مايو، وهو يعتمد على ربط مدينة الرياض من الشرق للغرب.

وضعت وزارة النقل السعودي ارشادات ولوحات مرورية كما أتاحت الطرق البديلة بعد إغلاق الخليج مع التنبيه على قائدي المركبات بما يضمن سلامتهم وعدم عرقلة الطرق.