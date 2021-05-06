نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد صلاة العيد في السعودية 2021 بمختلف المدن .. فرق شاسع بين مكة والدمام في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد صلاة العيد في السعودية 2021 ينتظرها الجميع فهو من أهم المناسبات الدينية، والتى يقدم على المملكة العربية السعودية الكثيرون في شهر رمضان لأداء العمرة ومنهم من ينتظر حتى عيد الفطر المبارك يؤدون صلاة عيد الفطر في الكعبة الشريفة والمسجد النبوي وسط أجواء سعادة وفرحة عارمة في كافة مدن المملكة، وبعدها تناول حلويات العيد من الكحك والبسكويت والمعمول، وارتداء الملابس الجديدة كعادات وتقاليد عيد الفطر المبارك، ونجد أن توقيت صلاة العيد في السعودية 2021 بمختلف المدن يكون الفارق دقائق بسيطة، وبمجرد التأكد من ثبوت الرؤية وإعلان موعد عيد الفطر المبارك تبدأ المساجد الكبيرة بتزيين ساحاتها لإقامة صلاة العيد وخاصة أنها تضم عدد كبير مما يتطلب هذا العام توسيع ساحات صلاة العيد وتعقيمها لمواجهة فيروس كورونا قبل مواعيد صلاة العيد في السعودية 2021 في كافة مدن المملكة.

مواعيد صلاة العيد في السعودية 2021

أفاد الفلك السعودي أن شهر رمضان يأتي كاملاً أي 30 يوم، وبناءً عليه فأن أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الخميس 13 مايو، لذا تتحدد مواعيد صلاة العيد في السعودية 2021 بعد شروس الشمس بربع ساعة، حسب ما أعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليومي، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمحاربة فيروس كورونا.

توقيت صلاة العيد في السعودية 2021 مختلف المدن

أعلنت هيئة البحوث الفلكية العربية توقيت صلاة العيد في السعودية 2021 بمختلف المدن على النحو التالي: