نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد صرف حساب المواطن الدفعة 42 عبر الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم توقيت صرف حساب المواطن للمستحقين في السعودية خلال إيداع الدفعة 42 والتي يقوم بصرفها الضمان الاجتماعي لجميع السجلين ضمن قوائم مستحقي دعم حساب المواطن وهو أحد برامج الدعم النقدي الذي تقدمة وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لبعض الفئات والطوائف بالمملكة، وذلك لتساعدهم في سد احتياجاتهم المعيشية والحياتية الضرورة، وتبعدهم عن دائرة الفقر والعوز والحاجة التي قد تحدث لهم بسبب دخولهم الضعيفة والمعدومة، ويقدم حساب مواطن شهريًا للمستفيدين منه، ويريد الجميع الحصول الدفعة شهر مايو قبل حلول عيد الفطر المبارك لشراء مستلزمات العيد من كحك وحلويات وملابس للأطفال، كما أنه يجب إعطاء عيدية للأطفال يوم العيد، ومن الجدير ذكره أنه سيتم صرف دفعة هذا الشهر يوم العاشر من الشهر ذاته، وذلك قبل حلول عيد الفطر المبارك.

موعد صرف حساب المواطن برقم الهوية



وقامت وزارة التنمية الاجتماعية بالإعلان عن تحديد موعد ثابت يتم فيه صرف الدفعة الخاصة بحساب المواطن للمواطنين المستحقين، وذلك في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية يتم تأجيله إلى اليوم التالي، ولذلك فإن الدفعة الجديدة سوف يتم إيداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين يوم الاثنين 28 رمضان الموافق 10 مايو بالتقويم الميلادي.

ويمكنك الآن الاستعلام عن مواعيد الصرف والشروط التي يجب أن تتوافر في الفرد حتى يحصل على الدعم وأهم الفئات القابلة للصرف، كل ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع حساب المواطن الإلكتروني

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال اسم الفرد المستفيد

إدخال رقم هوية الفرد المستفيد

الضغط على أيقونة استعلام، ومنها عليك اختيار حساب مواطن من بين كافة الخبرات الموجودة أمامك على الشاشة.

بعد ذلك سيوفر لك الموقع كافة المعلومات التي تريد الحصول عليها.

شروط الحصول على حساب مواطن

وقام الضمان الاجتماعي السعودي بالإعلان عن الشروط والمعايير الخاصة بقبول المتقدمين ضمن قوائم الاستحقاق وتلك الشروط كالآتي: