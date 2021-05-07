قرض سريع بمبلغ 50 ألف ريال بدون تحويل راتب وبدون كفيل بأطول فترة سداد

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عمر شويل - جدة قرض سريع بمبلغ 50 ألف ريال بدون تحويل راتب ، يرغب الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالاستعلام عن التفاصيل الخاصة في قرض فوري يصل إلى ٥٠ الف ريال بدون تحويل راتب وبدون كفيل، وهذا القرض قامت بتوفيره بعض شركات التمويل في المملكة وقد جعلت إجراءاته سهلة جدًا ومن دون أي تعقيد وذلك من أجل مساعدة الشباب على بدء حياة جديدة من خلاله.

قرض منصة سلفة الإلكترونية

قامت منصة سلفة الإلكترونية بتوفير العديد من القروض والتعاملات البنكية السهلة من أجل مساعدة الشباب على بدء أي مشاريع جديدة أو ما يرغبون به من أجل مساعدتهم على تخطي ظروف الحياة الصعبة، ومن بين هذه القروض قرض فوري يصل إلى ٥٠ الف ريال بدون تحويل راتب وبدون كفيل، وهذه المزايا هي التي جعلت الكثير من الشباب يقبل على هذا القرض، وتعد منصة سلفة الإلكترونية من المؤسسات الموثقة من قبل مؤسسة النقد العربي في المملكة العربية السعودية ، كما يمكنكم الحصول على قرض 30 ألف ريال بدون وظيفة ، واذا اردتم الحصول على قرض السيارة بدون تحويل راتب فيقدم بنك التنمية الاجتماعية هذا القرض بشروط ميسرة جدا.

خطوات الحصول على قرض منصة سلفة الإلكترونية

أعلنت منصة سلفة الإلكترونية عن بعض الخطوات التي يجب على الراغب في الحصول على هذا القرض باتباعها وهذه الخطوات تتمثل في النقاط التالية:

الدخول أولًا على الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة على شبكة الإنترنت.

ثانيًا القيام بتحديد مبلغ التمويل الذي ترغب به والذي يصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

ثالثًا عليك أن تقوم بتحديد المدة التي ترغب فيها بسداد القرض.

في الخطوة الرابعة قم بتسجيل كل بياناتك المطلوبة منك وقم أيضًا برفع المستندات الورقية المطلوبة في الموقع.

في النهاية وبعد إتمام جميع الخطوات ستقوم منصة سلفة بإيداع المبلغ المطلوب في حسابك البنكي على الفور.

مزايا قروض منصة سلفة الإلكترونية

تتميز شركة سلفة بالعديد من الخصائص والمميزات عن غيرها من المنصات ومن بين هذه المزايا: