نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار السعودية الكلية التقنية للبنات بجدة رابط التقديم الكلية التقنية بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الكلية التقنية بالمملكة العربية السعودية الدفعة الجديدة بعد اختبارات المدارس النهائية والدبلوم ، حيث اتاحت الفرصة للطلبة الذكور والإناث التقديم في الكلية التقنية بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية وذلك من خلال عدة شروط قد وضعتها الكلية سيتم التعرف عليها من خلال موقع ثقفني .

شروط الكلية التقنية

بعد أن يقوم الطالب بتسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهوية واختيار الفترة الصباحية أو المسائية سوف يظهر البرنامج التدريبي وتعريفه للطالب وشروط القبول في الكلية التقنية هي :

يجب أن يكون المتقدمين سعودي أو سعودية الجنسية . يجب أن يكون المتقدم لديه مؤهلات خاصة وهي ( الثانوية العامة أو ثانوية المعهد العلمي أو ثانوية الصم والبكم أو المعهد الصناعي الثانوي يجب ان لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما يجب أن لا يزيد تاريخ الحصول علي المؤهل المطلوب 5 سنوات يجب أن يكون المتقدم خريج من الجامعات بالمملكة العربية السعودية يجب أن يكون المتقدم ليس مفصولا من أي كلية تقنية خلال الفصلين الماضيين يجب أن لا يكون المتقدم مستمر في البرنامج التدريبي المقدم عليه يجب أن لا يكون المتقدم خريج ذات البرنامج المتقدم عليه للالتحاق يجب أن لا يكون المتقدم موظف ولكن يمكن القبول في حالة قبول جهة العمل يجب أن لا يكون المتقدم لديه برامج اخري في نفس الفترة .

رابط الكلية التقنية

يمكن لكافة الطلاب والطالبات بعد الانتهاء من التسجيل إلكترونيا في الكلية التقنية الدخول علي الحساب الشخصي الخاص بهم والاطلاع علي الجداول ومواعيد البرامج والمحاضرات الخاصة بكل برنامج لمتابعة كافة البيانات والتجديدات داخل الكلية ، حيث اتاحت الكلية التقنية للبنات بجدة الفرصة للإناث خريجات الثانوية العامة والدبلوم الالتحاق ببرامج الكلية وذلك عن طريقة تسجيل الدخول إلكترونيا والأطلاع علي كل ماهو جديد داخل الكلية