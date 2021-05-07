نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع المساعدة المقطوعة وشروط استحقاق الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير من المواطنين في الاستعلام عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة للمستحقين وذلك خلال شهر رمضان الجاري، وسنوضح لكم خلال المقال طريقة الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى شروط استحقاق الدعم الذي يقدمه الضمان الاجتماعي للمواطنين، والذي يعد من أبرز خدماته هو برنامج الدعم النقدي السعودي المساعدة المقطوعة والتي أعلن عنها من قبل الضمان الاجتماعي وتشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، ويأتي هذا البرنامج بأمر من الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وذلك لإعانة الأسر الفقيرة والمتاجرة على الحياة المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار ومحاولة سد احتياجاتهم المعيشية واليومية اللازمة لتوفير حياة كريمة بعيدة عن الحاجة والفقر والعوز، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى الارتقاء الاقتصادي للمواطنين من خلال التصدي لحالات الفقر المتواجدة داخل المملكة.

استعلام موعد صرف المساعدة المقطوعة



من المعروف لدى الجميع أن مقطوعة الضمان الاجتماعي تصرف بشكل دوري، ويمكن للجميع معرفة مواعيد الصرف إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني.

إدخال اسمك ورقم سجل المدني بالإضافة إلى رقم الطلب.

اضغط على أيقونة استعلام.

ومنها سوف يكون موعد صرف المساعدة متاح أمامك على الشاشة.

الفئات التي تستحق مقطوعة الضمان الاجتماعي



هناك عدة فئات بعينها لهم الحق في صرف مساعدة الضمان الاجتماعي وتلك الفئات أعلنت عنها الوزارة منذ بداية الصرف، وإذا وجدت نفسك أحد تلك الفئات فعليك سرعة التقديم للحصول على المنحة، وتلك الفئات كالتالي: