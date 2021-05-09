نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توثيق عقد أيجار سكني من طرف واحد وخطوات التوثيق وشروطه بكل سهوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة توثيق عقد أيجار سكني من اهم الخدمات التي تقدمها وزاره الإسكان حيث يمكن الآن للمواطن السعودي التمكن من توثيق العقد بكل سهوله وذلك عن طريق الأنترنت،كما تم الإعلان أيضا عن تجديد رخصه القيادة الكترونيا أيضا وخدمات جديده تم إصدارها والحصول عليها الكترونيا، توثيق العقد متاحه للعقود السكنية فقط ولابد من توافر عده شروط ونحن سوف نقوم بشرح توثيق عقد أيجار سكني وخطواته وشروط التوثيق وكيفيه الحصول علي الخدمة من خلال المقالة الأتية.

توثيق عقد أيجار سكني

توثيق العقد يعتبر حاليا من اهم الخدمات التي يستخدمها المواطن السعودي والتي يستفاد منها احد الطرفين من المؤجر والمستأجر ويمكن للمواطن تقديم طلبه الكترونيا للحصول علي توثيق عقد أيجار سكني من طرف واحد ويجب أيضا علي المواطن ارفاق جميع البيانات والمستندات المطلوبة منه، وبعدها يتم التحقق من الطلب وجميع المستندات المرفقة به من خلال شبكه أيجار وتقتصر هذه الخدمة علي العقود الخاصة بالسكن فقط.

متطلبات توثيق العقد

تتطلب خدمه التوثيق عده متطلبات يجب علي المواطن استيفاءها جميعا لضمان نجاح خدمه التوثيق، وتكتمن هذه المتطلبات في الأتي:

تسجيل المطالبة بالتقسيط.

التأكيد من استكمال مستندات مقدم الطلب.

تحقق أيجار من سبب امتناع الطرف الأخر.

إبرام عقد من طرف واحد في حاله الاستمرار في الرفض.

بيانات العقد وتوفير نسخه ورقيه منه ويكون بدا في 11 يناير 2019.

البيانات الصحيحة لمقدم الطلب.

بيانات الطرف الممتنع عن التوثيق.

بيانات عقد ألإيجار والعنوان الوطني للوحده.

توثيق عقد أيجار عبر أيجار



يمكن الحصول علي خدمه التوثيق الكترونيا وذلك عن طريق اتباع الخطوات الأتية لضمان نجاح الخدمة، وتكتمن هذه الخطوات في الأتي:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص أيجار.

تحديد مقدم الطلب إذا كان مؤجر أو مستأجر.

إدخال الغرض من التوثيق.

معلومات المستأجر و المؤجر جميعها صحيحه.

موقع العقار بالتفصيل.

إضافة مرافقين إن وجدو.

رفع صوره من العقد الورقي.

الضغط علي الإقرار اسفل الصفحة وبعدها يتم الضغط علي التالي.

توثيق عقد الإيجار عبر ابشر

والآن سوف نقوم بشرح كيفيه التوثيق عبر منصة ابشر عن طريق الخطوات الأتية التي يجب اتباعها لضمان نجاح التوثيق وهي:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص منصة ابشر.

يتم إدخال رمز التحقق الخاص بالمستخدم علي الجوال.

اختيار خدماتي وبعدها الضغط علي وزاره الإسكان.

اختيار توثيق عقود الإيجار من القائمة.

أحضار العقد ويتم الاطلاع عليه عن طريق الربط المرفق والضغط علي متابعه.

يتم تحديد عقد الإيجار الذي سيظهر.

الضغط علي قبول ثم مربع الإقرار ثم تأكيد.

وبعدها يتم تأكيد التوثيق عبر ابشر.

وفي النهاية سيتم توثيق عقد أيجاز سكني بنجاح وبكل سهوله وذلك الكترونيا مما يوفر علي المواطنين الراحة وعدم الذهاب إلي مكاتب التوثيق.