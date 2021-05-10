Aramco.. سعر البنزين في السعودية لشهر مايو 2021

سعر البنزين اليوم في السعودية، تشهد محركات البحث عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يبحثون عن أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية، وذلك تزامنا مع بدء العد التنازلي للإعلان عن هذه الأسعار من طرف شركة أرامكو السعودية التي تعتبر شركة البترول الأكبر عالميا، ويسعدنا متابعينا الكرام قراء موقع ثقفني أن نسرد لكم في هذا التقرير أسعار الوقود كلها وذلك لكونها تشغل الرأي العام السعودي هذا الأيام نظرا التكهنات التي كتبها العديد من الخبراء الاقتصاديين حول هذه الأسعار ويتساءل عنها المواطن لكونها ذات أهمية بالغة بالبنزين يعتبر الوقود الأكثر استخداما في المملكة لذلك فإن ارتفاعه قد يزيد من التكاليف على المواطن البسيط، وسنعرض لكم جميع هذه الأسعار فور الإعلان بشكل رسمي عنها في هذا اليوم والتي ينتظرها الملايين على أحر من الجمر.

سعر البنزين في السعودية اليوم

أصبحت أرامكو الشركة الأولى في العالم من حيث انتاج وتصدير البترول ومشتقاته تعلن بشكل شهري عن سعر البنزين وبقية المحروقات الأخرى في المملكة العربية السعودية، ونظرا لهذا تكثر عمليات البحث في العاشر من كل شهر وذلك لكونه الموعد المحدد الذي يعلن فيه بشكل رسمي عن جميع أسعار المحروقات ويبدأ التطبيق في يوم الحادي عشر من كل شهر، وجدير بالذكر أن المراجعة الشهرية لهذه الأسعار قد قامت شركة أرامكو بالعمل بها قبل ثلاثة أشهر وذلك من أجل خفض التذبذبات في الأسعار العالمية للوقود وانعكاسها بشكل سلبي على المواطنين في المملكة العربية السعودية، وتعتبر هذه خطوة جبارة وإيجابية اتجاه مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين في المملكة من الفقراء.

سعر البنزين في السعودية

ما زالنا في الساعات الأولى من صباح اليوم العاشر من شهر مايو ولم تعلن أرامكو حتى الآن عن الأسعار النهائية الجديدة والتي سيتم تطبيقها ابتداء من يوم الحادي عشر حتى العاشر من الشهر المقبل، وقد شهدت أسعار البنزين في السعودية في الشهر الماضي ارتفاعا طفيفا مقارنة مع الشهر السابق وسنعرض لكم لائحة الأسعار الخاصة بشهر إبريل والتي ينتهي العمل بها اليوم عند الإعلان عن الأسعار الجديدة، ويتوقع العديد من الخبراء أن يشهد هذا الشهر إنخفاضا كبيرا في سعر لتر البنزين والديزل والكيروسين وذلك للتخلص النقض عالميا، ومن المتوقع أن يصل سعر اللتر نصف ما كان عليه في الفترة الماضية.

جدول أسعار لتر البنزين في شهر إبريل