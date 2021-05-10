الحجر الصحي على نفقة المسافرين غير المواطنين ضمن سعر التذكرة.. “الطيران المدني” تُعلن إجراءات جديدة للدخول إلى المملكة

بلادي – الرياض :

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الإثنين)، تطبيق إجراءات جديدة لدخول المسافرين كافة من غير المواطنين والفئات المستثناة إلى المملكة، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 20 مايو 2021م.

وأصدرت تعميمًا إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، وذلك استجابة لبيان وزارة الداخلية بشأن إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يُعلَّق القدوم منها.

ووجهت بتطبيق الحجر المؤسسي على المسافرين من غير المواطنين والفئات المستثناة غير المحصّنين والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها؛ على نفقتهم، وستكون ضمن سعر التذكرة مع الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية المخاطر التي قد تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

وشددت على الناقلات الجوية بضرورة حمل جميع المسافرين من غير المواطنين والفئات المستثناة المحصنين وغير المحصنين الشهادات الصحية المعتمدة في المملكة شهادات فحص فيروس كورونا PCR)) لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

وأوضحت أنه يسمح للمحصنين من غير المواطنين والفئات المستثناة الذين تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى فترة الحجر، شريطة تقديم شهادة تطعيم رسمية قبل وعند وصولهم.

وألزمت الهيئة العامة للطيران المدني الناقلات الجوية بالتعاقد مع دور ومرافق الإيواء المعتمدة من وزارة السياحة لإقامة المسافرين من غير المواطنين والفئات المستثناة الذين تنطبق عليهم شروط الحجر المؤسسي ولمدة 7 أيام على أن يجري عمل مسحة في اليوم السادس وتكون نتيجتها سلبية.