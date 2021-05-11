نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتفاع أسعار البنزين مايو 2021 في السعودية من أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين مايو 2021 الجديدة والتي هي محط بحث وانتظار من قبل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك طبقا للتحديث الجديد الذي تعلن عنه شركة أرامكو في العاشر من كل شهر ميلادي، فدائما ما تقوم شركة aramco بالإعلان عن أسعار الوقود الجديدة في العاشر من كل شهر ميلادي ليتم تطبيقها في الحادي عشر من نفس الشهر، ودائما ما يهتم الكثيرون من مالكي السيارات بمتابعة تحديث أسعار البنزين في السعودية كل شهر للتأكد من الحصول على الوقود بالقيمة المضبوطة من محطات الوقود ودائما ما تتابع وزارة التجارة بالتفتيش على محطات الوقود المختلفة للتأكد من تطبيقها السعر الرسمي للبنزين الصادر من شركة أرامكو بعد آخر تحديث سواء تبع ذلك التحديث الزيادة أو الانخفاض بحسب الأسعار العالمية.

أسعار البنزين مايو 2021 في السعودية

ينتظر الجميع إعلان شركة أرامكو اليوم عن أسعار البنزين الجديدة في المملكة العربية السعودية لشهر مايو 2021 والتي من المفترض أن تصدر مساء اليوم الاثنين العاشر من مايو ويتم تطبيقها في يوم الثلاثاء11 مايو2021 في كافة محطات الوقود الموجودة بالمملكة العربية السعودية، وتقوم الشركة على الدوام بإصدار قائمة بأحدث أسعار الوقود على الصفحة الرسمية الخاصة بها خاصة أسعار الوقود بالتجزئة لأصحاب السيارات والتي يتم تطبيقها في محطات الوقود على الفور فهي الأسعار الرسمية في محطات الوقود، وآخر تحديث لشركة أرامكو الخاص بأحدث أسعار الوقود في أبريل 2021 كان كالتالي:

سعر بنزين 91 هو 1.99 ريال سعودي للتر

سعر بنزين 95 هو 2.13 ريال سعودي للتر

سعر الديزل هو 0.52 ريال سعودي للتر

سعر الكيروسين هو 0.70 ريال سعودي للتر

سعر غاز البترول المسال هو 0.75 ريال سعودي للتر

Aramco سعر البنزين في السعودية 10 مايو

يتوافر وقود البنزين بنوعيه ٩١ و٩٥الذي توفره شركة أرامكو، لتلبية احتياجات جميع السيارات التي تعمل بالبنزين والمباعة في المملكة، كما يتوافر أيضا وقود الديزل ذو الجودة العالية للشاحنات والمركبات الأخرى، كما تؤكد شركة أرامكو أن كافة منتجات النزين الخاصة بها التي يصدرها في محطات الوقود المختلفة خالية تماما من الرصاص ويتم إجراء العديد من الاختبارات عليها للتأكد من جودتها على الدوام، وسنقوم بعرض أخر تحديث لسعر البنزين في السعودية الذي تصدره أرامكو على الفور بمجرد قيام الشركة بعرض الأسعار الجديدة.

لا زلنا في انتظار قيام شركة أرامكو بتحديث أسعار الوقود الجديدة لشهر مايو 2021 حيث انتشرت الكثير من الشائعات عن حدوث انخفاض كبير في أسعار الوقود لشهر مايو 2021 عن شهر أبريل الماضي لكن إلى الآن لا أساس لتلك الشائعات حيث لم يحدث الموقع الرسمي لشركة أرامكو أسعار الوقود الجديدة الخاصة بشهر مايو ونتابع معكم آخر تحديثات الأسعار باستمرار وسنعرض الأسعار الجديدة للوقود فور صدورها.

صدرت الآن الأسعار الجديدة الخاصة بشهر مايو 2021 في المملكة العربية السعودية من خلال شركة أرامكو وقد ارتفعت أسعار بنزين 91 وبنزين 95 عن شهر أبريل الماضي وأليكم قائمة أسعار البنزين الجديدة 2021 بالمملكة العربية السعودية: