أرامكو| أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مايو 2021

أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مايو 2021، وذلك بعد المراجعة الشهرية التي تطبقها المملكة العربية السعودية بشكل شهري بناءً على الأسعار العالمية للمواد البترولية والتي تقرر من خلالها الحكومة أسعار البنزين في كل شهر وأصدرت شركة أرامكو الأسعار الجديدة والتي سيتم التعامل بها رسميا بداية من الثلاثاء 11 مايو 2021 الموافق 29 رمضان 1442.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية مايو 2021

إليكم قائمة بأسعار البنزين الجديدة التي أقرتها الحكومة السعودية في آخر تحديث لأسعار المواد البترولية والتي يتم تطبيقها كل شهر وسيتم التعامل بها لحين إصدار بيان رسمي من شركة أرامكو السعودية بأسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو 2021 والتي من المقرر أن تكون بعد شهر من آخر بيان:

بنزين 91 = 2.08 ريال سعودي

بنزين 95 = 2.023 ريال سعودي

الديزل = 0.52 ريال سعودي

الكيروسين = 0.70 ريال سعودي

وهذه كانت الأسعار الرسمة للبنزين لشهر مايو 2021 بعد الإعلان الرسمي لشركة أرامكو التي قامت بتطوير محطاتها وتنمية قطاع المحطات البترولية لتعزيز فرص الوصول لعملاء البيع بالتجزئة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الدخول في مشروعات جديدة بالمناصفة مع شركة توتال وإبرام اتفاقية تنص على الاستحواذ على 270 محطة خدمة داخل المملكة وتهدف الشركتان إلى إنشاء علامة تجارية جديدة للمحطات.

زيادة أسعار الوقود في السعودية

تقرير شركة أرامكو السعودية عن أسعار البنزين الجديدة يشهد زيادة في سعر بنزين 91 حيث أن السعر القديم 1.99 ريال سعودي، وبنزين 95 كان يبلغ 2.13، بينما ثبت سعر الكيروسين والديزل عند نفس الأسعار وهذا كان تقرير زيادة أسعار البنزين الجديدة في السعودية والتي لن تدوم تطويلا بسبب ارتباط أسعار البنزين بالسعر العالمي وتطبيق تعريفة شهرية للأسعار من قبل شركة أرامكو التي أعلنت مؤخراً بأنها ستقوم بالإعلان عن توزيع الأرباح النقدية على المساهمين في الشركة بعد منتصف العام.