أمير الحدود الشمالية يتخذ إجراءً عاجلًا بعد وفاة طفل غرقًا في مول تجاري عرعر

بلادي – الرياض :

وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية، فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، بتشكيل لجنة عاجلة لمعرفة أسباب واقعة وفاة طفل غرقاً في إحدى الألعاب المائية في مجمع عرعر مول التجاري.

وشدد على سرعة بدء أعمال اللجنة والرفع بتوصياتها، وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.