نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجهزة موبايلي بالتقسيط شروط وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجهزة موبايلي بالتقسيط تعتبر واحدة من أهم الأجهزة المتميزة في المملكة العربية السعودية، حيث اعتادت شركة موبايلي تقديم الأجهزة الذكية بنظام التقسيط، ولهذا نجد أن الكثيرون يطرحون سؤال كيف أقسط جوال من موبايلي وخصوصًا في إطار عروض شركة موبايلي للأجهزة، لهذا سنتعرف على شروط الحصول على أجهزة موبايلي بالتقسيط والطريقة كذلك.

شروط أجهزة موبايلي بالتقسيط

وهناك العديد من الشروط التي وضعتها شركة موبايلي من أجل تمكين العملاء من الحصول على أجهزة موبايلي بالتقسيط وتكمن تلك الشروط في:

لا بد أن يكون صاحب الطلب عميل لدى الشركة بالفعل، وأن يكون الخط مُسجلًا لديها باسمه.

أن يتعرف العملاء على عروض تقسيط من شركة موبايلي قبل المبادرة في التقسيط.

ألا تقل قيمة الفواتير الثلاثة الأخيرة التي قام بسدادها العميل عن 650 ريال سعودي.

ألا يكون على العميل أي غرامات مسبقة، كما يشترط ألا يكون عليه أي أقساط لجوالات أخرى حصل عليها من الشركة.

أن يتعد العميل بسداد قيمة الأقساط، وأيضًا الالتزام بالباقة التي عليها الآن لمدة لا تقل عن عامين.

التعهد بأنه في حالة المخالفة، يتم سداد قيمة الجوال، بالإضافة إلى قيمة الضريبة المضافة أيضًا.

عروض جوالات موبايلي 2021

وعند زيارة موقع موبايلي الإلكتروني يمكن التعرف على كافة الأجهزة المتاحة من خلال العروض الجديدة وكذلك التعرف على الخطط الشهرية لتقسيط الجوالات من شركة موبايلي والتي منها:

القسط الشهري 120 ريال سعودي، يشمل الخطة 120.

القسط 130 ريال سعودي شهريًا يدخل في إطار خطة 130 ريال سعودي.

طريقة تقسيط جوالات موبايلي الذكية

وفي إطار عروض موبايلي مفوتر للأجهزة وغيرها من العروض المتميزة، يمكن الحصول على موبايلي ايفون 123 تقسيط أو غيرها من أنواع الجوالات، وذلك من خلال الطريقة التالية:

قم بالدخول إلى موقع موبايلي الإلكتروني الرسمي، وقم بإنشاء حساب خاص.

عليك أن تقوم باختيار الجوال الذي ترغب في الحصول عليه عن طريق نظام التقسيط أو كاش.

اختر اللون وكافة تفاصيل الجوال، ثم قم بالنقر على تبويب تسوق.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام، وقم باختيار نظام السداد المناسب لك حتى تتمكن من الحصول على جوالات ايفون أو سامسونج أو كافة الأجهزة الإلكترونية الذكية التي توفرها شركة موبايلي إلى العملاء.