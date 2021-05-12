الحميدان يروي قصة تسعيني سلّم نفسه بعد 62 عامًا من ارتكابه جريمة قتـل في عهد الملك عبد العزيز

بلادي – الرياض :

روى العميد المتقاعد خالد الحميدان، تفاصيل قصة مسن تسعيني سلّم نفسه بعد 62 عامًا من ارتكابه جريـمة قـتل في عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود.

وأوضح خلال برنامج “اللقاء من الصفر” على قناة mbc، أن هذا الرجل قتـل أحد الأشخاص ثم فرّ بعدها إلى الكويت، وظل هناك سنوات طويلة.

وأضاف أنه عقب عودته للمملكة بعد مرور أكثر من 60 عامًا على جريمته، قرر تسليم نفسه إلى الشرطة، حيث جاء برفقة عائلته قعيدًا على كرسي متحرك ليعترف بجريمته.

وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، هو من تولى مهام إقناع ورثة الجاني بالتنازل والعفو، وذلك عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض.

واستعاد الحميدان تفاصيل جلسته مع المسن، وبالتحديد عندما علم بأمر العفو، ليقوم من كرسيه المتحرك فرحًا بهذا الخبر.