نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة العيد الطائف 1442 || وإعلان موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقت صلاة العيد الطائف تعلنه رسمياً لكل سكانها، وذلك ضمن موعد صلاة عيد الفطر 1442 في السعودية بالكامل في جميع المدن، وذلك بعد أن تم تأكيد بداية شهر شوال المبارك أنها يوم الخميس 13 من شهر مايو الجاري، وأن الأربعاء هو متمم شهر رمضان المبارك، وكما تعرفنا معكم علي موعد صلاة العيد في الكويت 2021، نرفق لكم الوقت الخاص بمدن المملكة العربية السعودية.

موعد صلاة العيد في الطائف

أصدرت المحكمة العليا مساء يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، قراراً بخصوص تحري رؤية هلال شوال 1442، وأن أول يوم للعيد هو الخميس نهاية الأسبوع، وأن الإجازة ممتدة أربعة أيام حتي الأحد، وتم تحديد وقت صلاة عيد الفطر الطائف 1442 رسمياً لتكون في تمام السادسة ودقيقة صباحاً، وسنرفق لكم الآن تكبيرات العيد لترديدها منذ مغرب أخر أيام شهر رمضان.

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

“الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”

وقت صلاة عيد الفطر 1442 في السعودية

تحدد موعد صلاة العيد الفطر 2021 السعودية في كافة المدن، وسنرفق لكم الآن خلال جدول كامل وقت صلاة العيد في المدينة ومكة وكافة المدن.

الدمام 1442 : في تمام الساعة 5:14 صباحا.

صلاة العيد في الرياض: الساعة الخامسة ونصف صباحاً.

وقت صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة : في تمام الساعة 5:59 صباحا.

مكة المكرمة : في تمام الساعة 6:3 صباحا.

جدة: في تمام الساعة 6:5 صباحا.

سكاكا: في تمام الساعة 5:47 صباحا.

النبك: في تمام الساعة 5:56 صباحا.

ينبع: في تمام الساعة 6:6 صباحا.

دومة الجندل: في تمام الساعة 5:49 صباحا.

بيشة: في تمام الساعة 5:54 صباحا.

الطائف: في تمام الساعة 6:1 صباحا.

نجران: في تمام الساعة 5:52 صباحا.

القويعية: في تمام الساعة 5:37 صباحا.

الحلة: في تمام الساعة 5:32 صباحا.

المبرز: في تمام الساعة 5:18 صباحا.

القطيف: في تمام الساعة 5:14 صباحا.

الظهران: في تمام الساعة 5:14 صباحا.

بريدة: في تمام الساعة 5:39 صباحا.

حائل: في تمام الساعة 5:46 صباحا.

عرعر: في تمام الساعة 5:42 صباحا.

رفحاء: في تمام الساعة 5:35 صباحا.

الخرج: في تمام الساعة 5:29 صباحا.

تعرفنا معكم علي مواعيد الصلاة في كافة المدن، ومن بينهم وقت صلاة العيد الطائف بالمملكة، والرياض، ومكة، والمدينة، وجدة.