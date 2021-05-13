موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودية 1442 وموعد

تعمل المملكة العربية السعودية طوال الوقت على تقديم المساعدات لمواطنيها من أصحاب الدخل المتوسط و المنخفض، وقد ازداد البحث مؤخرًا عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لصرف المساعدة المقطوعة للمستحقين المستوفين لشروط الاستحقاق من المساعدات المقطوعة، ومن الجدير بالذكر أن موعد المساعدة المقطوعة ليس لها موعدًا ثابتًا كما هو الحالة في دعم حساب المواطن مثلًا، إنما يتم الصرف إما شهريًا أو بصفة سنوية حسب القرارات المقتضية بذلك، نتابع معكم في السياق التالي للتعرف على موعد مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 في السعودية، وشروط الاستحقاق من دعم المقطوعة بالمملكة 2021.

موعد مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودية 1442

بالرغم من انتشار الشائعات في الآونة الأخيرة بشأن صرف المساعدة المقطوعة قبيل عيد الفطر المبارك، إلا أنه لم تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى الآن عن موعد مقطوعة الضمان الاجتماعي، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن صرفها في القريب، وللاستعلام عن موعد المساعدة المقطوعة، يتم اتباع الخطوات الآتية:

يتم الدخول إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي.

بعد ذلك اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

بعدها عليك بالضغط على اسأل عن المساعدة، والتي من خلالها تتمكن من الاستعلام عن المقطوعة.

أكتب رقم السجل المدني ورمز التحقق المرئي، ثم اضغط على زر “عرض”.

شروط الاستحقاق من المساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط الاستحقاق من المساعدة المقطوعة، والتي تتمثل في: