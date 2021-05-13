دفع زكاة الفطر بطريقة إلكترونية وحكمها وققت إخراجها ولمن تدفع

طريقة دفع ذكاة الفطر إلكترونياً قيل ساعات من إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، حيث ينتهي الوقت الشرعي لإخراج الزكاة، وبالتالي يجب أن نتعرف على طرق الدفع عبر المنصات الرسمية التي تم الإعلان منها، ومنها منصة إحسان، ومنصة تبرع الوطنية التابعة إلى وزارة الموارد البشرية، وسنتعرف كذلك على كيفية حساب قيمة الزكاة ولمن تدفع وحكمها وفق القواعد الشرعية، وما سيحدث للمسلم في خالة تأخر عن أداء في الوقت المحدد لها، ويجب المبادرة في هذا الوقت بعد انتهاء شهر رمضان المبارك كي يتقبل الله منا الصيام وسائر الأعمال.

منصات دفع زكاة الفطر إلكترونياً

أعلنت عدة جهات رسمية في المملكة عن إنشاء منصات إلكترونية لتلقي التبرعات الزكاة، وكان أشهرها منصة إحسان التي أطلقتها الهيئة السعودية للذكاة الاصطناعي، وتلقت منذ بدابة شهر رمضان تبرعات سخية، كان أبرزها تبرع الملك سلمان العاهل السعودي بمبلغ 20 مليون ريال، وكذلك تبرع ولي العهد، وعدد كبير من الشخصيات والمؤسسات البارزة والمواطنين في المملكة، وقدمت منصة إحسان خطوات دفع ذكاة الفطر إلكترونياً عبر المنصة الرقمية، وباستخدام الوسائل التقنية الحديثة في الاتصال على الإنترنت.

المنصة الثانية والتي يمكن من خلالها دفع زكاة الفطر بكل سهولة، هي منصة تبرع التي تتبع وزارة الموارد البشرية، وبالتالي تتعدد الطرق الرقمية التي يمكن الاستعانة بها لدفع صدقة الفطر، من مكانك في منزلك أو عملك أو حتى حلال خروجك لقضاء الحوائج، وتلك المنصات أكدت على الموثوقية والأمان والسرية في الحفاظ على البيانات.

خطوات دفع زكاة الفطر عبر إحسان

قم بالدخول على منصة إحسان الرسمية ويكمنك التسجيل بها عن طريق الجوال. ابحث عن كلمة ادفعها الآن. حدد المنطقة وعدد الأفراد استكمل بيانات طلب الدفع. سجل لمبلغ المراد ثم ارسل الطلب.

وقت إخراج زكاة الفطر

يبدأ إخراج زكاة الفطر مت بداية شهر رمضان، على حسب أراء العديد من الفقهاء، والوقت الشرعي لها قبل إقامة صلاة الفطر المبارك، وفي حالة التأخر لما بعد الصلاة تعد سابقة