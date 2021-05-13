شروط الحصول على قرض 60 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة يسعى المواطنين السعودين لمعرفة حقيقة القرض الجديد من بنك التنمية الاجتماعية، فقد طرح البنك قرضا جديدا قيمته المالية ستون ألف ريال سعودي، وتسديد القرض على خمس سنوات، هذا القرض يقدم للمواطنين السعوديين المقيمين بالمملكة اقامة دائمة، وهذا القرض مقدم بدون فوائد، من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ابشر، ووضع البنك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في طلب قرض أهل،ويهدف البنك من هذه القروض تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية للمواطنين السعوديين، ومن خلال موقعنا وهذا التقرير سنتكلم لمعرفة هذا القرض وشروط الحصول عليه

شروط الحصول على قرض 60 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة

أفاد البنك انه يمكن الحصول على هذا القرض عدة مرات عندما تتوافر الشروط في كل مرة، فقرض (أهل) يعتبر منتج تمويلي اجتماعي والذي يقدم للأسر محدودي الدخل لتحسين الظروف المعيشية للأسرة، والشروط الموضوعة من قبل البنك ليست كثيره فهي شروط متاحة لكل فرد وهذه الشروط:

تقدم للرجال إذا كان عاملا أو متقاعدا. النساء من الأرامل والمطلقات والذي ليس لها عائل. والقرض الثاني يجب أن يتم على القرض الأول وأغلاقه مدة خمس سنوات. وصك الإعالة للأطفال هو الشرط الأساسي للحصول على قرض (أهل).

مميزات قرض (أهل) التمويلي من بنك التنمية الاجتماعية

أولا هذا القرض بدون أي فوائد. مبلغ القرض المقدم من البنك ستون ألف ريال. يمكن الحصول عليه اكثر من مره وبعد خمس سنوات من الحصول على نفس القرض. فترات السماح للقرض خمس سنوات.

طريقة التسجيل والتقديم لقرض (أهل) التمويلي من الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية بالمملكة. ثم النقر على التقديم الإلكتروني. اتباع الخطوات والتعليمات التي تطلب منك لتقديم الطلب للحصول على القرض.

الفئات التي تحصل على قرض أهل

وضحت إدارة البنك أن التقديم على قرض أهل من موقع البنك الإلكتروني ويتم إبلاغ المتقدمين برسالة نصية، ويقدم القرض للأسر محدودي الدخل، وذلك لتحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير الحياه الجيدة لهم، ويقدم البنك أيضا إعفاء للأسر المتعثرة في سداد القرض، مع تقديم مستندات مطلوبة تثبت الظروف الاجتماعية لصاحب القرض حتى يحصل على القرض.