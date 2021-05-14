متى دوام الدوائر الحكومية في السعودية بعد عيد الفطر المبارك 1442 عودة الدوام في المملكة

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عمر شويل - جدة متى دوام الدوائر الحكومية في السعودية بعد العيد 1442، يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة عن موعد عودة العمل في المملكة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وهذا لمواصلة أعمالهم أو لإنهاء بعض الإجراءات في المصالح الحكومية السعودية، وسنتابع معكم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع فتابعوا معنا.

متى الدوام بعد إجازة عيد الفطر في القطاع الحكومي بالسعودية

وقد تم إعطاء إجازة عيد الفطر لهذا العام لكل العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص في المملكة، وهذه الإجازات إجازات رسمية، أي أنها لا تخصم من راتب الموظف، ولا يتم خصمها من أيام أجازة الموظف في أي من القطاعين، ولكن تختلف مدة الإجازة بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث بدأت إجازة عيد الفطر المبارك لكل العاملين في القطاع العام السعودي من موظفين حكوميين وموظفين وأطباء بالمستشفيات الحكومية إلخ، منذ نهاية اليوم الرابع والعشرون 24 من شهر رمضان المبارك 1442.

ويذكر حسب ما جاء في اللوائح فإن إجازة القطاع الحكومي هذا العام تستمر 11 يوما بدءا من نهاية يوم الخميس 25 رمضان 1442، حتى نهاية يوم الاثنين 5 شوال 1442، أي أن العودة إلى العمل بالنسبة للموظفين في الدوائر الحكومية سيبدأ من يوم الثلاثاء 6 شوال 1442والموافق ميلاديا 18 مايو 2021.

موعد عودة العمل في القطاع الخاص بعد إجازة العيد

أما بالنسبة للقطاعين القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي، فإن أصحاب العمل ملزمين بإعطاء اجازة عيد الفطر للموظفين، وهي بالطبع اجازة مدفوعة الأجر، فلا ينبغي أن يتم خصمها من راتب الموظف أو خصمها من أيام الاجازة المستحقة للموظف السنوية، وقد بدأت اجازة عيد الفطر بالنسبة للقطاع الخاص بالسعودية بدءا من يوم الاربعاء 30 رمضان.

وستستمر اجازة القطاع الخاص مدة 4 أيام، بدءا من الاربعاء 30 رمضان والموافق ميلايا 12 مايو 2021، وسيبدأ موظفي القطاع الخاص والغير ربحي بالعودة إلى العمل بدءا من اليوم الرابع من شوال 1442 والموافق يوم الاحد 16 مايو 2021.

كم باقي على اجازة العيد

ويتبقى لحظة كتابة المقال على إجازة العيد بالنسبة للموظفين في القطاع الحكومي 3 أيام، ويتبقى على عودة دوام القطاع الخاص 2 يوم، يتمنى لكم موقع ثقفني عيد فطر مبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، في حالة وجود أية اسئلة أو استفسارات لا تترددوا في تركها لنا في خانة التعليقات، دمتم سالمين.