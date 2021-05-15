نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام البنوك بعد العيد في السعودية 2021.. وعدد الساعات بعد إجازة عيد الفطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة دوام البنوك بعد العيد في السعودية 2021 من الخدمات التى يزداد التساؤلات عنها في المملكة العربية السعودية مع انتهاء فترة عيد الفطر المبارك، فليس الأمر فقط يهم العاملين في البنوك السعودية فقط، بل المواطنين والمقيمين في المملكة يرغبون معرفة ساعات عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر لانجاز احتياجاتهم وتعاملتهم من خلالها، لذلك يعد دوام البنوك بعد العيد في السعودية 2021 من أهم الوظائف الجاري البحث عليها.

دوام البنوك بعد العيد في السعودية 2021

أفاد البنك المركزي السعودي أن دوام البنوك بعد العيد في السعودية 2021 يعود عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك يوم الأثنين 5 شوال 1442 الموافق 17 مايو 2021 على أن يبدأ الموظفين عملهم صباح يوم الثلاثاء 18 مايو وفق مواعيد العمل الطبيعية للبنوك.

ساعات عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر

ساعات عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك تهم كافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وخاصة أن دوام عمل البنوك يختلف عما كان عليه خلال شهر رمضان، فيبدأ الموظفين عملهم من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 4:30 عصرًا من يوم الأحد حتى الخميس، ويومي الجمعة والسبت إجازة رسمية لكافة بنوك المملكة العربية السعودية مع إتاحة الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوي المملكة.

أشهر البنوك في السعودية

يوجد في المملكة العربية السعودية العديد من البنوك التى يتعامل معها المواطنين والمقيمين فضلا عن استثمارات الكثيرون فيها من خلال المملكة لتعدد فرعها وثقتهم فيها ومن بين هذه البنوك التالي:

مصرف الإنماء.

بنك الراجحي.

بنك الخليج الدولي.

البنك العربي الوطني.

البنك السعودي للاستثمار.

بنك البلاد.

مجموعة سامبا المالية.

البنك السعودي الفرنسي.

البنك الأول.

بنك الجزيرة.

بنك الكويت الوطني.

المركز الهندي.

دويتشه بنك.

كريدي سويس العربية السعودية.

بنك قطر الوطني.

البحر الوطني.

بنك الصين للتجارة اولصناعة.

بنك الصين المحدود.

المصرف العراقي للتجارة.

البنك الوطني الباكستان.

جي بي مورجات تشيس.

بنك بي إن بي باريبا.

بنك الإمارات دبي الوطني.

بنهاية هذا الموضوع نكون قد تعرفنا على دوام البنوك بعد العيد في السعودية 2021 وعدد ساعات العمل بداخلها.