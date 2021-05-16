نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط عبداللطيف جميل تويوتا بدون كفيل أقل من 2000 ريال شهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن عروض تقسيط شركة عبد اللطيف جميل على سيارات تويوتا مازالت مستمرة في عيد الفطر المبارك وذلك بتقسيط شهري أقل من 2000 ريال سعودي، وسننشر لكم عروض هلت البركة والتي تشمل بدون دفعة أولى، وبدون قسط أول، وكذلك بدون مصاريف إدارية.

عروض تقسيط عبداللطيف جميل تويوتا أقل من 2000 ريال شهري

يسري هذا العرض لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية وينتهي في 31 مايو 2021 وهذا العرض تتمتع بالحصول على سيارة بالتمويل من خلال عروض التأجير التمويلي، التي تقدمها لك شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، عبر شبكة فروعه المنتشرة في أرجاء المملكة.

استفد من هذا العرض و تمتع بمميزاته:

بدون مصاريف إدارية.

الإيجار الشهري الأول على شركة عبد اللطيف جميل والمحتسب على أساس 60 أشهر على حسب العرض.

بدون دفعة أولى.

بدون كفيل.

معتمد من الهيئة الشرعية في المملكة العربية السعودية.

أنواع السيارات تويوتا في عرض تقسيط عبد اللطيف جميل في السعودية

سيارة يارس سيدان 2021 واي شركات 1.5 الدفعات الشهرية 952 ريال سعودي مع فترة سداد 60 شهر، ويشمل العرض يارس سيدان 2021 واي بلس 1.5 الدفعات الشهرية 1011 ريال سعودي فترة سداد 5 سنوات، وفي العرض أيضًا تويوتا كورولا اكس ال اي 1.5 دفعات شهرية 1152 ريال سعودي مع فترة سداد ستين شهر، ويوجدًا أيضًا سيارة تويوتا كورولا 2021 اكس ال اي مطور ودفعاتها الشهرية 1210 ريال سعودي مع فترة سداد 60 شهر، كما يتوافر في العرض سيارة تويوتا كورولا 2021 اكس ال المطور 1.5 فتحة سقف مع دفعات شهرية تصل لـ 1285 ريال سعودي، وفترة سداد 60 شهر، ويوجد تويوتا كورولا 2021 جي ال اي 1.5 مع دفعات شهرية تصل لـ 1391 ريال سعودي وفترة سداد 60 شهر.

أنواع السيارات تويوتا في عرض تقسيط عبد اللطيف جميل في السعودية

تويوتا إنوفوا 2021 أساسي 2.7 دفعات شهرية 1639 ريال سعودي مع فترة سداد 60 شهر.

تويوتا إنوفوا 2021 انوفا أساسي 2.8 دفعات شهرية 1748 ريال سعودي، فترة سداد خمس سنوات.

تويوتا راش 2021 أساسي مع دفعات أساسية شهرية 1140 ريال سعودي، فترة سداد 5 سنوات.

تويوتا راش 2021 جي ال دفعاتك شهرية 1217 فترة سداد ستين شهر.

تويوتا فورتشنر 2021 جي اكس 2 مع دفعات شهرية تصل لـ 1867 ريال سعودي، وفترة سداد 60 شهر.

تويوتا فورتشنر 2021 جي اكس 2 فور باي فور ودفعات شهرية 2027 ريال سعودي، وفترة سداد 60 شهر.

تويوتا برادو 2021 تي اكس ودفعات شهرية 2437 ريال سعودي وفترة سداد 60 شهر.

شروط تقسيط عبد اللطيف جميل سيارات تويوتا

تختلف الدفعات الشهرية باختلاف مواصفات و موديلات السيارة المختارة, تحسب المصاريف الإدارية على أساس 1% من مبلغ التمويل و بحد أقصى 5000 ريال للسيارة الواحدة .هناك دفعة تملك متبقية في نهاية العقد.

يحق للشركة تعديل العرض او إلغائها في اي وقت دون إعلان مسبق

* تطبق الشروط والاحكام: