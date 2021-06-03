التسجيل في إعانة البحث عن عمل 1442 والشروط المطلوبة لصرف الإعانة

يستفسر الكثير عن التسجيل في إعانة البحث عن عمل من آلاف الشباب في أراضي المملكة السعودية على الكثير من محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية قد أطلقت هذا البرنامج الداعم للشباب في الفترة الأخيرة حتى تقدم لهم مساعدات مادية إلى أن يجدوا الفرصة المناسبة للعمل بجانب تدريبهم على برامج تدريبية تؤهلهم لسوق العمل، وتصل فترة الدعم إلى 15 شهراً تُصرف مساعدات مادية لكافة المتقدمين للبرنامج والمنطبقة عليهم الشروط المحددة للتسجيل فيه، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم خطوات التسجيل في إعانة البحث عن عمل، فإلى نص المقال.

التسجيل في إعانة البحث عن عمل

سعت الحكومة السعودية من وراء إطلاق برنامج حافز وبرنامج إعانة لبحث عن عمل إلى مساعدة الآلاف من الشباب السعودي العاطل الذي لم يجد وظيفة مناسبة له بعد التخرج والإنتهاء من الدراسة، ولذلك أطلقت هذا البرنامج بشروط محددة للتسجيل، ونوضح لكم شروط التسجيل كالتالي:

شروط حافز البحث عن عمل

نذكر لكم الآن كافة شروط التقديم في الإعانة كالتالي:

ينبغي أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم دائماً بالمملكة العربية السعودية.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم من 20 عام إلى 40 عاماً.

لا يجوز حصوله على معاش تقاعدي.

لايجوز امتلاكه لنشاط تجاري.

وفي النهاية نرجو أن نكون كتبنا لكم مقال مميز ومفصل ووضحنا كافة المعلومات التي تبحثون عنها، ولأي استفسار أو سؤال قم بترك تعليق بالأسفل وسوف نرد عليكم في أقرب وقت