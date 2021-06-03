سعر سهم ارامكو مباشر تداول اليوم الخميس 3 يونيو

سعر سهم ارامكو اليوم مباشر في تداول الخميس 3 يونيو 2021، وهي شركة ارامكو هي شركة سعودية، متخصصة في مجالات النفط بأنواعه، حيث تعمل الشركة أيضًا في مجالات الغاز، وكذلك النفط، كما تعمل في مجال البتروكيماويات، وكل ما يتعلق بأعمال التنقيب والتكرير، وأيضًا الشحن والتسويق والتوزيع، فالشركة العالمية تعتبر شركة متكاملة، حيث تم تأميمها في العام 1988، ويقع المقر الرئيسي لها في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، وتعتد من أكبر الشركات على مستوي العالم، وذلك من حيث القيمة السوقية.

سعر سهم ارامكو اليوم

إذ بلغت قيمتها السوقية في عام 2006 حوالي 781 مليار دولار، وفي عام 2010 بلغت 7 تريليون دولار، أما إجمالي أرباحها في العام 2018 فقد بلغ 111 مليار دولار.

شهد سعر سهم عند الافتتاح 35.30 ريال سعودي.

سجل سعر السهم عند الإغلاق بنهاية تعاملات اليوم 35.40 ريال سعودي.

وقد كان مدي ارتفاع السهم اليوم.35.50 ريال سعودي.

بينما كان مدي انخفاض اليوم هو 35.30 ريال سعودي.

بينما بلغ الحجم 3.732.581

نتائج أرامكو المالية خلال الربع الأول من عام 2021

أعلنت شركة أرامكو عن نتائجها المالية خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، حيث أعلنت الشركة عن تحقيقها، وقد أرجع الخبراء التحسن في تلك الأرقام إلى ارتفاع أسعار النفط، وأيضًا التحسن الاقتصادي الذي ظهر في خلال الثلاثة شهور الأولي من هذا العام 2021، كما أن هناك مؤشرات إيجابية، وذلك بالنسبة لزيادة الطلب على الطاقة على مستوي العالم، كما أن وجود سوق قوي للنفط الخام ساعد على تلك الزيادة، وكذلك ارتفاع هوامش الأرباح الناتجة عن التكرير، والكيمائيات، في مقابل أيضًا أنه قد تم النزول بسقف الإنتاج، وقد شمل ذلك التحسن ما يلي: