نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سابتكو تطلق خدمة تطبيق ركاب النقل الذكي recab في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعي المملكة العربية السعودية، ومن خلال وزارة النقل في التسهيل على مواطنيها، وذلك من أجل الوصول بسلامة وأمان للأماكن التي يريدونها، ومن هنا عملت المملكة على إدخال كل وسائل التطوير والتكنولوجيا لمواجهة وتذليل أي عقبات تتعلق بهذا المجال، فقد قامت بالتطبيق الخاص لمنظومة النقل recab وذلك بهدف العمل على الربط بين المدن وبعضها، وأيضًا من أجل تبسيط وتسهيل الأمور للراكب، الذي يمكنه أن يجد كل ما يحتاجه من معلومات عن قطاع النقل داخل المملكة.

تطبيق ركاب النقل الذكي recab

تعتبر خدمة (ريكاب) هي أحد الخدمات التي تم ابتكارها وذلك بهدف التسهيل في عمليات التنقل للمواطنين، كما أن الخدمة جاءت نتاج تعاون مشترك بين الشركة السعودية للنقل سابتكو، وشركة تكامل لخدمات الأعمال، وذلك برعاية صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، حيث تم العمل من خلال هذا المشروع على توفير مركبات تم تجهيزها بأحدث وأفضل التجهيزات.

والتي يمكن من خلالها العمل على توفير سبل الراحة لجميع المواطنين، كما يأتي الهدف من المشروع، تعزيز فكرة التواصل المجتمعي، وكذلك التنقل بأمان، كما يتوفر من خلاله إمكانية التتبع لمسارات السيارات المختلفة، وذلك لضمان وصول جميع الركاب لأماكنهم بسلام.

rekab التنقل الذكي

تم العمل على توفير خدمة النقل بين المدن السعودية، وكذلك التنقل بين بين القري التابعة لها، وذلك للتغلب علي زيادة واتساع الحيز العمراني للملكة، حيث يمكن من خلال خدمات النقل التي تم توفيرها، الوصول لجميع الأماكن بكل سهولة، حيث تم العمل على تذليل كافة العقبات، حيث من خلال تلك المنظومة والمتقدمة في النقل، يمكن التشجيع على السفر والتنقل بين أماكن المملكة المختلفة، والوصول حتى للأطراف المترامية منها.

أسعار رحلات النقل الجماعي

عملت أيضًا شركة سابتكو الراعية لمشروع ركاب، على التوفير خدمة الحجز الإلكتروني للتذاكر، وكذلك طريقة الدفع، فقامت الشركة بإطلاق التطبيق الخاص بها، الذي يمكن للمواطنين الحجز، كما يمكن للمواطن الراغب في الحجز أيضًا، أن يتوجه إلى أحد المحطات، أو الوكلاء المعتمدين للشركة، أما طريقة الدفع فيمكنه إما عن طريق استخدام نظام السداد، أو البطاقة الائتمانية الخاصة به، والقيام بالسداد النقدي، وذلك عند الشراء من أحد المحطات، أو أحد الوكلاء.