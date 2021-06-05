نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سابتكو تطلق خدمة تطبيق ركاب النقل الذكي recab في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسعي المملكة العربية السعودية، ومن خلال وزارة النقل في التسهيل على مواطنيها، وذلك من أجل الوصول بسلامة وأمان للأماكن التي يريدونها، ومن هنا عملت المملكة على إدخال كل وسائل التطوير والتكنولوجيا لمواجهة وتذليل أي عقبات تتعلق بهذا المجال، فقد قامت بالتطبيق الخاص لمنظومة النقل recab وذلك بهدف العمل على الربط بين المدن وبعضها، وأيضًا من أجل تبسيط وتسهيل الأمور للراكب، الذي يمكنه أن يجد كل ما يحتاجه من معلومات عن قطاع النقل داخل المملكة.
تطبيق ركاب النقل الذكي recab
تعتبر خدمة (ريكاب) هي أحد الخدمات التي تم ابتكارها وذلك بهدف التسهيل في عمليات التنقل للمواطنين، كما أن الخدمة جاءت نتاج تعاون مشترك بين الشركة السعودية للنقل سابتكو، وشركة تكامل لخدمات الأعمال، وذلك برعاية صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، حيث تم العمل من خلال هذا المشروع على توفير مركبات تم تجهيزها بأحدث وأفضل التجهيزات.
والتي يمكن من خلالها العمل على توفير سبل الراحة لجميع المواطنين، كما يأتي الهدف من المشروع، تعزيز فكرة التواصل المجتمعي، وكذلك التنقل بأمان، كما يتوفر من خلاله إمكانية التتبع لمسارات السيارات المختلفة، وذلك لضمان وصول جميع الركاب لأماكنهم بسلام.
rekab التنقل الذكي
تم العمل على توفير خدمة النقل بين المدن السعودية، وكذلك التنقل بين بين القري التابعة لها، وذلك للتغلب علي زيادة واتساع الحيز العمراني للملكة، حيث يمكن من خلال خدمات النقل التي تم توفيرها، الوصول لجميع الأماكن بكل سهولة، حيث تم العمل على تذليل كافة العقبات، حيث من خلال تلك المنظومة والمتقدمة في النقل، يمكن التشجيع على السفر والتنقل بين أماكن المملكة المختلفة، والوصول حتى للأطراف المترامية منها.
أسعار رحلات النقل الجماعي
عملت أيضًا شركة سابتكو الراعية لمشروع ركاب، على التوفير خدمة الحجز الإلكتروني للتذاكر، وكذلك طريقة الدفع، فقامت الشركة بإطلاق التطبيق الخاص بها، الذي يمكن للمواطنين الحجز، كما يمكن للمواطن الراغب في الحجز أيضًا، أن يتوجه إلى أحد المحطات، أو الوكلاء المعتمدين للشركة، أما طريقة الدفع فيمكنه إما عن طريق استخدام نظام السداد، أو البطاقة الائتمانية الخاصة به، والقيام بالسداد النقدي، وذلك عند الشراء من أحد المحطات، أو أحد الوكلاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سابتكو تطلق خدمة تطبيق ركاب النقل الذكي recab على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.