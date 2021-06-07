طريقة ادخال رغبات النقل الخارجي 1442 نظام فارس النقل العام في السعودية

طريقة ادخال رغبات النقل الخارجي 1442، يبحث الكثير من المعلمين في المملكة في هذه الأيام حيث إن طلبات النقل الداخلي والخارجي بين المدارس متاحة للمعلمين، وقد تحدثنا في مقال سابق عن رابط نظام فارس النقل الداخلي والخارجي للمعلمين 1443، حيث إن طلبات النقل للمعلمين سواء داخليا في نفس المنطقة أو خارجيا في منطقة أخرى متاح حتى يوم 2 من شهر ذي القعدة 1442، فتابعوا معنا.

طريقة ادخال رغبات النقل الخارجي في نظام فارس

ويمكن للمعلمين تقديم طلب النقل سواء داخليا أو خارجيا وهذا إلكترونيا بدون الحاجة للذهاب إلى أي دوائر حكومية لتقديم الطلب والرغبات، وسنتابع معكم في الخطوات المبسطة التالية طريقة إدخال رغبات النقل الخارجي، وهي كالآتي:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لنظام فارس .

اكتب رقم الهوية الوطنية الخاصة بك في خانة اسم المستخدم.

ادخل كلمة المرور الخاصة بالحساب في خانة كلمة السر.

قم بكتابة رمز التحقق المبين أمامك في الخانة المخصصة.

اضغط على زر تسجيل الدخول.

قم بالدخول على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.

اضغط على رغبات النقل الخارجي.

انقر على زر إدخال الرغبات، بعدها اضغط على زر إضافة، ثم قم بإدخال الرغبات الخاصة بك بالترتيب التي تصل حتى 20 رغبة.

شروط النقل الخارجي

يوجد عدة شروط تضعها وزراة التعليم السعودية للموافقة على طلب النقل سواء الداخلي والخارجي، ومن أهم هذه الشروط:

نقل المعلمين لا يتم إلا في حالة وجود حاجة من المدرسة التي يرغب المعلم الانتقال لها إلى معلمين في نفس تخصصه، وفي حالة عدم وجود أماكن ننتقل إلى الرغبة التي تليها وهكذا.

يدخل المعلم المعلومات صحيحة.

أن تكون المدرسة المرغوب في الانتقال إليها موجودة بالقطاع.

أن يشارك المعلم في استطلاع رأي حوله.

لم الشمل

وفي حالة الرغبة في لم الشمل، فيجب عليك بعد إدخال الرغبات وقبل الإغلاق في اختيار خيارا في سؤال هل ترغب في لم الشمل، وفي حالة وجود رغبة قم بكتابة رقم الهوية الخاصة بالشخص الذي تريد لم الشمل به في المدرسة، ثم اضغط على رفع.

طباعة رغبات النقل الخارجي نظام فارس 1442

ويمكنك طباعة الرغبات التي قم بتعبئتها بكل سهولة بعد حفظ الرغبات عن طريق عمل الخطوات التالية: