اسعار البنزين لشهر يونيو 2021 في السعودية تعرف عليها الآن

اسعار البنزين الجديدة ، من المعروف ان شركة ارامكو تحدد اسعار البنزين في ذلك الوقت من كل شهر ويتهافت المواطنين من كل مكان في المملكة العربية السعودية لمعرفة اسعار البنزين الجديدة حيث في بعض الأشهر تنخفض الأسعار وفي البعض الآخر ترتفع نسبة طفيفة أو أكثر قليلا وفي تلك المقالة سوف نطلعكم على أحدث تكهنات اسعار البنزين في المملكة العربية السعودية فتابعونا

اسعار البنزين الجديدة

كذلك تقوم شركة ارامكو بمراجعة الأسعار قبل كل يوم 10 من الشهر حتى يتم العمل بها بداية من يوم 11 في الشهر

حين مراجعة الدورة الشهرية للبنزين في المملكة العربية السعودية فإن شركة ارامكو سوف تقوم بالإعلان الشهري في نهاية المطاف عن الأسعار سواء بارتفاعها أو انخفاضها

وفي تلك المقالة سنطلعكم على التوقعات التي يتم تداولها عن الأسعار في ذلك الشهر

توقعات السعر الجديد

بحسب ما أعلنته شركة ارامكو في الشهر الفائت فيتم التوقع ان لجنة المتابعة للبنزين بأنواعه والديزل سوف تقرر سعر شهر يونيو مضافا عليه ضريبة القيمة المضافة وهي 5% وإليكم اسعارالبنزين في الشهر الفائت

كذلك نذكركم أعزائي القراء أنها توقعات محتملة الزيادة والنقصان ولكن تلك تكهنات الخبراء بناء على الشهر الماضي

توقعات اسعار البنزين بالنسب المئوية

ومن المتوقع أن تزداد أسعار البنزين والديزل في المملكة العربية السعودية

أولا بنزين 98 ممتاز والأسعار بالريال السعودي في يونيو من المتوقع أن تزداد بنسبة أقل من النصف بالمائة بعدما كانت في شهر مايو 2.30 ريال

بنزين 95 خصوصي والأسعار بالريال السعودي في يونيو من المتوقع أن تزداد بنسبة طفيفة بعدما كانت في شهر مايو 2.23 ريال سعودي

ثالثا بنزين 91 إي بلس والأسعار بالريال السعودي في يونيو ومن المتوقع أن تكون الزيادة لا تتعدى النصف بالمائة بعدما كان السعر في شهر مايو 2.08 ريال سعودي

أما بالنسبة للديزل والأسعار بالريال السعودي فمن المتوقع أن لا تصل الزيادة إلى أكثر من نصف بالمائة بعدما كانت في شهر مايو 2.17 ريال

وبالنسبة لأسعار الكيروسين والبترول المسال لم يظهر عنه أي تكهنات بعدما كانت تسعيرتهم الشهر الفائت 70. ريال سعودي و .75 ريال سعودي على الترتيب



وفي النهاية نرجو أن تكون مقالة اسعار البنزين الجديدة وتكهناتها قد نالت إعجابكم