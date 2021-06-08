وفاة المستشار الخاص في إمارة الرياض سحمي بن شويمي

بلادي – الرياض:
توفي، اليوم (الثلاثاء)، المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض، سحمي بن شويمي بن فويز، بعد معاناة مع المرض.
وذكر مغردون أن صلاة الجنازة ستقام غدًا عقب صلاة العصر، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة الناصفة.
ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي رحيل بن شويمي، مشيدين بمواقفه الوطنية في خدمة المملكة، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته.
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