نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو تكشف أسعار البنزين لشهر يونيو الآن Gasoline prices تحديث أسعار البنزين الجديدة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرامكو تكشف أسعار البنزين لشهر يونيو الآن مع العلم أن تطبيقها يكون يوم الجمعة، من أجل إتاحة فرصة كاملة حتى تتطلع محطات الوقود عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية فهى أهم الأحداث الحالية في المملكة، ويتمنى البعض استقرار أسعار البنزين لشهر يونيو 2021 عند مستوياتها الحالية أو التراجع بنسب مرضية خاصة بعد ارتفاع أسعار البنزين في السعودية تحديث أرامكو لشهر مايو الماضي، ومع انتظار تسعيرة البنزين الجديدة لشهر يونيو 2021 يُسلط المستهلكون أعينهم على سعر النفط العالمي والذي شهد تراجع ملحوظ خلال الشعر الماضي، متوقعين أن يكون هناك تراجع في أسعار البنزين لشهر يونيو الآن تحديث أرامكو الجديد.

أرامكو تكشف أسعار البنزين لشهر يونيو الآن

الجميع يعلم أرامكوا تكشف أسعار البنزين لشهر يونيو الآن الموافق يوم الخميس 10 من الشهر الجاري، وهو توقيت ثابت لتعديل أسعار البنزين في السعودية بشكل شهري ويكون تطبيق الأسعار الجديدة في اليوم التالي من إعلان أرامكو أسعار البنزين الجديدة في السعودية وفق إجراءات مراجعة التغيرات أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

إليكم جدول أسعار البنزين الجديدة في السعودية وماسبقه من تحديث أرامكو أسعار البنزين في السعودية مايو 2021 على النحو التالي:

أسعار البنزين مايو2021

أسعار بنزين 95 بـ 23 ريال.

سعر بنزين 91 بـ 2.08 ريال.

أسعار الكيروسين بـ 0.70 ريال.

سعر الديزل بـ 0.52 ريال

أسعار غاز المسال بـ 0.75 ريال

أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو 2021

سنوافيكم بالأسعار الجديد للمواد البترولية عقب الإعلان عنها من شركة أرمكو السعودية.

أسعار البنزين لشهر يونيو 2021 تحديث أرامكو

تأتى أسعار البنزين لشهر يونيو 2021 تحديث أرامكو بعد أن صدر مرسوم ملكى بأن يحدث تعديل أسعار البنزين في السعودية كل شهر وليس كل ثلاث شهور كما كان من قبل، كما يخضع الوقود في المملكة العربية السعودية إلى اختبارات عديدة، وتتولى شركة أرامكو السعودية باعتبارها أكبر منتج للنفط بالشرق الأوسط حقنه بصبغات مختلفة حتى يتم التعرف عليه بصريًا بما يضمن جودة الضخ، وأن كافة أنواع الوقود خالية من الرصاص.