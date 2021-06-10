نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر بنزين 91 و 95 الجديد شهر يونيو 2021 في السعودية جدول أسعار البنزين من أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين 91 و 95 الجديد شهر يونيو 2021 في السعودية،ازدادت عمليات البحث على أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو مع الساعات الأولى ليوم الخميس 10 يونيو بحسب الموعد الشهري لإعلان شركة أرامكو بعد المراجعة الشهرية التي تحرص عليها الشركة لمواكبة أسعار منتجات الطاقة العالمية، نواصل أعزائنا على تقديم سعر لتر البنزين في السعودية بعد تحديثات أرامكو .

سعر بنزين 91 و 95 الجديد يونيو 2021

اعتادت شركة أرامكو السعودية على إعلان الأسعار الجديدة للتر البنزين شهريا يوم 10 من كل شهر ميلادي ويتم تطبيق العمل بالأسعار الجديدة والمحدثة صباح يوم 11، وعليه ستعلن السعودية سعر بنزين 91 و 95 اليوم الخميس 29 شوال 1442 الموافق 10 يونيو 2021 و ربطت أرامكو تغيير أسعار البنزين ارتفااعها وانخفاضها بسعر النفط العالمي بعلاقة طردية في حالة ارتفاع أسعار البترول عالميا فإن البنزين سيرتفع سعره وفي حالة انخفاض سعر البترول فإن سعر البنزين سينخفض .

وكانت شركة أرامكو تراجع أسعار البنزين دوريا في كل ربع من العام إلا أنها بعد تراجع أسعار البترول وتأثر السوق العالمي بجائحة فيروس كورونا المستجد قررت مراجعة سعر البنزين في السعودية شهريا .

جدول أسعار البنزين في السعودية يونيو

ساعات قليلة وتعلن شركة أرامكو السعودية عن الأسعار الجديدة للبنزين لشهر يونيو 2021 وكانت قد شهد سعر البنزين في شهر مايو الماضي ارتفاع بعد أن سجل سعر النفط 62 دولار للبرميل ومع استمرار ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن تشهد أسعار منتجات الطاقة البنزين والديزل والكيروسين ارتفاع طفيف عن أسعار مايو الماضي والتي جاءت على النحو التالي :

بنزين 91 سعر اللتر 1.81 ريال.

بنزين 95 سعر اللتر 1.94 ريال.

الكيروسين بسعر 0.70 ريال .

ديزل بسعر 0.52 ريال.

غاز البترول المسال بسعر 0.75 ريال.

سنوافيكم أعزائنا فور تحديث سعر بنزين 91 و 95 لشهر يوينيو 2021 وقبل البدء بتطبيق التسعيرة الجديدة في محطات البنزين في المدن السعودية .