اعلان اسعار البنزين فى السعودية الجديد المعلن من aramco لشهر يونيو اليوم الخميس 10/6/2021 في جميع المحطات

اسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو 2021، يبحث ملايين المواطنين من جميع مناطق المملكه العربيه السعوديه عن اسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو 2021 وذلك مع بداية اليوم العاشر من شهر يونيو للعام الميلادي الحالي، حيث ان شركة أرامكو تقوم بعرض الاسعار الجديدة للبنزين مع بداية اليوم العاشر من الشهر الميلادي جميع المسؤولين بها ان الاسعار الجديده من المقرر ان يتم الاعلان عنها بشكل رسمي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس الذي يوافق 10 يونيو 2021 ويكون ذلك بعد اتمام جميع المراجعات الشهرية الخاصة بـ اسعار المحروقات والبنزين في جميع مناطق المملكه العربيه السعوديه، حيث يتم في مراجعة شهرية لجميع اسعار البنزين للتعرف على الزيادات المتوقعة مقارنه باسعار النفط العالمية للشهر الحالي وللتعرف عليها الأسعار الجديدة تابعوا موقع ثقفني.

اسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو 2021

مثل عادة شركة أرامكو أنها تقوم بتحديث اسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو 2021 في اليوم العاشر من الشهر الميلادي الجديد، ليتم بدء العمل بتلك الاسعار في الدقيقة الاولى من يوم 11 في الشهر الميلادي، لذلك فإن تحديث الاسعار من المقرر ان يتم الاعلان عنه في تمام الساعة العاشرة مساءًا ليبدأ العمل في جميع محطات البنزين في اليوم التالي، على ان يكون تحديد الاسعار بناءًا على سعر النفط العالمي، حيث أعلنت الحكومة السعودية ان جميع الاسعار الجديدة تكون بناءًا على اسعار النفط العالمي المُحدثة.

توقعات اسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو 2021 من الخبراء

لتر بنزين 91 بسعر 1.9ريال سعودي.

لتر الكيروسين بلغ 0.70ريال سعودي.

لتر بنزين 95 بسعر 2.04ريال سعودي.

والديزل وصل سعر لتر 0.52ريال.

والبترول تراوح سعر اللتر منه يكون 0.75ريال سعودي.

سعر البنزين في شهر مايو