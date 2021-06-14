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عمر شويل - جدة رسوم تجديد الإقامة في المملكة 1442 للمقيمين التي قاربت الإقامة الخاصة بهم على الانتهاء فيجب الالتزام بتجديد الإقامة لتجنب الترحيل أو الغرامة، وقد فرضت المملكة رسوم للتجديد الإقامة للحصول على البقاء قي السعودية بشكل سليم وفقا للشروط وقوانين أصدرتها مديرية الجوزات التي تعمل على تتطوير وتجديد خدماتها المتاحة للمقمين والوافدين، واصبح التعامل الكتروانيا دون الحاجة إلي الذهاب إلي المكاتب وهذا ما تسعى أليه المملكة للإنهاء التعامل الورقي ويصبح الكتروانيا ليتوافق مع رويه 2030، كما أن مديرية الجوزات أتاحت الاستعلام والأسئلة عن مهلة تجديد الإقامة بعد الانتهاء 1442 وطريقة تجديد الإقامة الكتروانيا وذلك لمعرف المقيمين أو الوافدين كافة البيانات والتفاصيل الخاصة بتجديد الإقامة.

رسوم تجديد الإقامة في المملكة 1442

تفرض الجوزات الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة داخل المملكة على كافة الجنسيات المختلفة عن مواطني المملكة السعوديين مقابل في ذلك العمل على أراضيها وقد أضافت بعض التعديلات الخاصة بزيادة الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة.

رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة : بالنسبة للقطاع الخاص تبلغ الرسوم المقررة لهم للتجديد 650 ريال سعودي وللعاملين بالمزارع أيضا نفس الرسوم أما التابعين للوافدين الذين هم تحت عمر 21 عام فإن الرسوم السنوية لهم تبلغ500 ريال سعودي. رسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية : وهي التي يجب على صاحب المنزل أن يقوم بتجديديها وتبلغ ستمائة ريال سعوديين وتجدد سنويا حتى لا يتعرض للغرامة او ترحيل العمالة. رسوم تجديد الإقامة للعامل : فتبلغ الرسوم المطلوبة في العام الواحد 650 ريال يتم دفعها كل سنه والعمالة التي تزيد عن العمالة السعودية فإن إجمالي الرسوم المطلوب سدادها سنويًا هي عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسين ريال سعودي وهذا المبلغ ينقسم إلى 650 ريال لتجديد الإقامة السنوي بالإضافة إلى800 ريال سعودي شهريًا. رسوم تجديد الإقامة بغرض الخروج النهائي : رسوم تجديد الإقامة من أجل الحصول على تأشيرة الخروج النهائي هي ستمائة ريال سعودي وهذا بخلاف رسوم استخراج تلك التأشيرة والتي تتكلف 200 ريال مضاف إليها رسوم الإقامة للتابعين.

شروط تجديد الإقامة

أن يكون مقيم باستمرار داخل المملكة. تسديد رسوم التجديد المطلوبة وأي مخالفات مرورية. وجود التأمين الطبي ساري لأفراد الأسرة. لا يتم تسجيل العامل أنه غائب عن العمل. أن يكون جواز السفر غير منتهى وسارى. عدم تسجيل فرد من أفراد الوافدين على المكفول وقد تخطى 21 عام.

الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة 1442

قد أصدرت إدارة الجوازات السعودية بأن هناك عدد من الفئات المعفاة من رسوم التجديد والتي شملت على الفئات التالية :-

أبناء الوافدين والأبناء المولودون في المملكة العربية السعودية. طلاب الذين يملكون تأشيرة دراسية. الأشخاص الذين يسعون في الحصول على تأشيرة خروج نهائي من المملكة.

والجدير بالذكر يوجد هناك فئات معفاة من الضرائب والرسوم والغرامات وهي فئات خاصة مشمولة بالأمر الملكي، وتحمل إقامة سارية المفعول بالدخول والخروج من المملكة أي وقت.

غرامة التأخير عن تجديد الإقامة

قالت وزارة الداخلية في المملكة أنه في حالة تأخر المقيم عن تجديد الإقامة في المواعيد المحددة قبل أنتهاء صلاحية الإقامة، أو في خلال الثلاثة أيام السماح بعد أنتهاء الصلاحية، سوف يتم توقيع الغرامات المنصوص عليها في النظام الخاص بإقامة الوافدين وهي كالتالي: